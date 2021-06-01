"Я ненавиджу дітей": Тілль Ліндеманн представив новий кліп у стилі радянського декадансу

Кліп на пісню Ich hasse Kinder ("Я ненавиджу дітей") вийшов 1 червня, коли в усьому світі святкують День захисту дітей.

Рокер Тілль Ліндеманн, фронтмен груп Rammstein і Lindemann, відомий своїми провокативними кліпами і піснями, вирішив не змінювати традиції і випустив в День захисту дітей кліп на пісню Ich hasse Kinder ("Я ненавиджу дітей").

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відеокліп знятий в стилі пізнього СРСР і містить численні сцени насильства, наприклад одному з героїв відпилюють ноги бензопилою. Серед іншого в ньому є кадри, що демонструють жорстоке ставлення дітей до своїх однолітків. Сюжет кліпу розповідає історію піонера, над яким знущалися в школі, а коли він виріс, то почав вбивати кривдників.

Зняв кліп режисер Сергій Грей. У зйомках взяв участь російський співак і комік Олександр Ревва — він грає капітана радянської міліції, який допитує і катує персонажа Ліндеманна.

Місяць тому лідер Rammstein заспівав російською мовою пісню "Улюблене місто", раніше виконану Марком Бернесом у фільмі "Винищувачі" 1940 року. Пісня у Другу Світову війну стала фронтовою і співається досі.

Пісня "Улюблене місто" у виконанні Ліндеманна стала саундтреком до фільму Тимура Бекмамбетова про радянського військового льотчика Михайла Девятаєва, який вийшов у прокат 29 квітня.

На цю пісню Тілль також зняв кліп у Росії. Він гуляє по залах Ермітажу в супроводі жіночого симфонічного оркестру.