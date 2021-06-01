Марк Уолберг и его тысячи жизней: появился трейлер фантастического фильма "Бесконечность"

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ уже на следующей неделе.

Первые кадры нового фантастического боевика "Бесконечность" ("Infinite"), в котором главные роли исполняют Марк Уолберг и Чиветел Эджиофор, опубликован в Сети.

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Картина, режиссером которой стал Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Стрелок", "Падение Олимпа", "Великий уравнитель"), рассказывает историю Эвана МакКоли (Марк Уолберг), страдающего от болезненных воспоминаний о тех местах, где он никогда не был. Из-за этого врачи поставили ему диагноз "шизофрения".

В момент, когда он находится буквально в шаге от психического срыва, в его жизни появляются так называемые "бесконечные". Это тайное общество, раскрывающее Эвану правду о том, что места, которые ему мерещатся, не просто реальные, они – из его прошлого, и что он – один из них, проживший тысячи жизней.

МакКоли вступает в ряды сообщества, которое помогает найти ему ответы на все его вопросы из прошлого. Кроме того, он становится частью ответственной миссии по обезвреживанию одного из "бесконечных", Бтерста (Чиветел Эджиофор), задумавшего уничтожить все человечество.

Изначально роль Эвана предназначалась для Криса Эванса, однако затем ее отдали Уолбергу. В фильме также играют Софи Куксон, Дилан О’Брайен, Руперт Френд.

По своей атмосфере "Бесконечные" – что-то нечто среднее между "Тенетом" Нолана и "Бессмертной гвардией" Netflix. В основу картины положена адаптированная версия романа Д. Эрика Майкранца "Записки реинкарнациониста". При этом режиссер постарался снять яркий боевик, а не просто психологическую притчу.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в обход кинотеатров. Лишь на некоторых территориях он появится на большом экране. Премьера состоится уже 10 июня 2021 года.

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