Марк Волберг і його тисячі життів: з'явився трейлер фантастичного фільму "Нескінченність"

Фільм вийде на стрімінговому сервісі Paramount + уже на наступному тижні.

Перші кадри нового фантастичного бойовика "Нескінченність" ("Infinite"), у якому головні ролі виконують Марк Волберг і Чиветел Еджіофор, опубліковані в мережі.

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Картина, режисером якої став Антуан Фукуа ( "Тренувальний день", "Стрілець", "Падіння Олімпу", "Праведник"), розповідає історію Евана МакКолі (Марк Волберг), який страждає від хворобливих спогадів про ті місця, де він ніколи не був. Через це лікарі поставили йому діагноз "шизофренія".

У момент, коли він буквально за крок від психічного зриву, у його житті з'являються так звані "нескінченні". Це таємне товариство, яке розкриває Евану правду про те, що місця, які йому ввижаються, не просто реальні, вони — з його минулого, і що він — один з них, який прожив тисячі життів.

МакКолі вступає до лав спільноти, яка допомагає знайти йому відповіді на всі його питання з минулого. Крім того, він стає частиною відповідальної місії із знешкодження одного з "нескінченних", Бтерста (Чиветел Еджіофор), який задумав знищити все людство.

Спочатку роль Евана призначалася для Кріса Еванса, проте потім її віддали Волбергу. У фільмі також грають Софі Куксон, Ділан О'Браєн, Руперт Френд.

За своєю атмосферою "Нескінченні" — щось середнє між "Тенетом" Нолана і "Безсмертною гвардією" Netflix. В основу картини покладена адаптована версія роману Д. Еріка Майкранца "Записки реінкарнаціоніста". При цьому режисер постарався зробити знімки за допомогою бойовику, а не просто психологічну притчу.

Фільм вийде на стрімінговому сервісі Paramount + в обхід кінотеатрів. Лише на деяких територіях він з'явиться на великому екрані. Прем'єра відбудеться вже 10 червня 2021 року.

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