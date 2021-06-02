Рената Литвинова снялась в мини-фильме для Gucci (видео)

Актриса и режиссер показала только часть мини-фильма, пообещав вскоре представить полную версию, режиссером которой она стала.

54-летняя российская театральная и киноактриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова на своей странице в соцсети Instagram сообщила о дружбе с итальянским модным домом Gucci и опубликовала кадры короткометражного фильма "Скромное обаяние волшебников", режиссером которого стала и в котором снялась сама.

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На видео она в наряде от бренда и широкополой бордовой шляпе и очках в тон идет с другими моделями против ветра. Одна из девушек в какой-то момент подходит к ней, и это оказывается 19-летняя дочь актрисы Ульяна Добровская.

"Это про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными. Это всё про нас. Ждите наш фильм! Скоро! С любовью, Р", – написала Литвинова, добавив, что саундреком фильма стала музыка Земфиры.

Ранее Рената очень любила бренд Balenciaga, поскольку дружит с его креативным директором Демной Гвасалия. В сентябре 2019 года она даже вышла на подиум на показе Balenciaga на Парижской неделе моды.

Напомним, Рената Литвинова снялась в клипе певицы Земфиры на песню "Злой человек". Они давно дружат, и в СМИ им даже приписывали более тесные, чем простая дружба, отношения.