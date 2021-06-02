Рената Литвинова знялась у міні-фільмі для Gucci (відео)

Актриса і режисерка показала тільки частину міні-фільму, пообіцявши незабаром представити повну версію, режисером якої вона стала.

54-річна російська театральна і кіноактриса, режисерка і сценаристка Рената Литвинова на своїй сторінці в соцмережі Instagram повідомила про дружбу з італійським модним будинком Gucci і опублікувала кадри короткометражного фільму "Скромна чарівність чарівників", режисером якого стала і в якому знялася сама.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На відео вона в наряді від бренду і крислатому бордовому капелюсі та окулярах в тон йде з іншими моделями проти вітру. Одна з дівчат в якийсь момент підходить до неї, і це виявляється 19-річна дочка актриси Уляна Добровська.

"Це про здатність творити чудеса силою уяви, вміти мріяти, бути сильними і вільними. Це все про нас. Чекайте наш фільм! Скоро! З любовʼю, Р", — написала Литвинова, додавши, що саундтреком фільму стала музика Земфіри.

Раніше Рената дуже любила бренд Balenciaga, оскільки товаришує з його креативним директором Демна Гвасалія. У вересні 2019 року вона навіть вийшла на подіум на показі Balenciaga на Паризькому тижні моди.

Нагадаємо, Рената Литвинова знялась у кліпі співачки Земфіри на пісню "Зла людина". Вони давно дружать, і в ЗМІ їм навіть приписували тісніші, ніж проста дружба, стосунки.