Рената Литвинова знялась у міні-фільмі для Gucci (відео)
Актриса і режисерка показала тільки частину міні-фільму, пообіцявши незабаром представити повну версію, режисером якої вона стала.
54-річна російська театральна і кіноактриса, режисерка і сценаристка Рената Литвинова на своїй сторінці в соцмережі Instagram повідомила про дружбу з італійським модним будинком Gucci і опублікувала кадри короткометражного фільму "Скромна чарівність чарівників", режисером якого стала і в якому знялася сама.
На відео вона в наряді від бренду і крислатому бордовому капелюсі та окулярах в тон йде з іншими моделями проти вітру. Одна з дівчат в якийсь момент підходить до неї, і це виявляється 19-річна дочка актриси Уляна Добровська.
"Це про здатність творити чудеса силою уяви, вміти мріяти, бути сильними і вільними. Це все про нас. Чекайте наш фільм! Скоро! З любовʼю, Р", — написала Литвинова, додавши, що саундтреком фільму стала музика Земфіри.
Раніше Рената дуже любила бренд Balenciaga, оскільки товаришує з його креативним директором Демна Гвасалія. У вересні 2019 року вона навіть вийшла на подіум на показі Balenciaga на Паризькому тижні моди.
Нагадаємо, Рената Литвинова знялась у кліпі співачки Земфіри на пісню "Зла людина". Вони давно дружать, і в ЗМІ їм навіть приписували тісніші, ніж проста дружба, стосунки.