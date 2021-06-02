Неподалеку от особняка принца Гарри и Меган Маркл в США обнаружили человеческие кости

Точный возраст находки, а также кому принадлежали кости, должна установить судебно-антропологическая экспертиза.

Человеческие останки, которым, как считается, более 10 тысяч лет, были найдены в нескольких метрах от особняка принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии, сообщает The Daily Mail.

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Их обнаружили во время ландшафтных работ на прошлой неделе на дороге в Монтесито по соседству с улицей роскошного комплекса герцогов Сассекских за $14,7 млн. долларов

По словам представителя офиса шерифа Санта-Барбары, предварительные результаты судебного антрополога, привлеченного для помощи следователям, указывают на то, что кости могли принадлежать пожилому и молодому чумашам (некогда крупный индейский народ, проживающий на юге штата Калифорния по обоим берегам канала Санта-Барбара), жившим тут 11 тысяч лет назад. В 1901 году для 100 оставшихся чумашей была создана резервация, в которой сейчас проживает 5 тысяч человек. Слово "чумаш" на языке этого народа означает "создатель бус".

Работы на объекте были остановлены, и офис шерифа Санта-Барбары сообщил, что поддерживает связь с местной комиссией коренных американцев, чтобы определить дальнейшие шаги в ожидании результатов расследования судебно-антропологической экспертизы.

По словам властей, собственность, на которой были обнаружены останки, не имела никакого отношения к Меган и Гарри.

Что касается особняка герцогов Сассекских, то, по информации издания, они купили его у российского бизнесмена Сергея Гришина в июне прошлого года. Предыдущий владелец приобрел недвижимость в 2009 году за $25 млн, а потом годами пытался продать его за $34 млн, прежде чем отдал за $14, 7 млн, понеся убытки. Содержание недвижимости, по подсчетам экспертов, обходится в $4,4 млн в год с учетом с учетом платежей по ипотеке, налогов на недвижимость, персонала, коммунальных услуг и безопасности.

По информации СМИ, особняк, построенный в 2003-м, взят в ипотеку до 2050 года. В нем 9 спален, 16 ванных комнат, тренажерный зал. На территории поместья есть теннисный корт, бассейн, детская площадка и домик для гостей.

Ранее актер Роб Лоу, который является соседом знаменитой четы, рассказал, как изменилась жизнь в Монтесито после переезда членов британской королевской семьи.