Неподалік від маєтка принца Гаррі та Меган Маркл у США знайшли людські кістки

Точний вік знахідки, а також кому належали кістки, повинна встановити судово-антропологічна експертиза.

Людські рештки, яким, як вважається, більше 10 тисяч років, були знайдені в декількох метрах від маєтка принца Гаррі та Меган Маркл у Каліфорнії, повідомляє The Daily Mail.

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Їх знайшли під час ландшафтних робіт минулого тижня на дорозі в Монтесіто по сусідству з вулицею розкішного комплексу герцогів Сассекських за $14,7 млн. доларів

За словами представника офісу шерифа Санта-Барбари, попередні результати судового антрополога, залученого для допомоги слідчим, вказують на те, що кістки могли належати літньому і молодому чумашеві (колись великий індіанський народ, який проживає на півдні штату Каліфорнія обабіч берегів каналу Санта-Барбара), який жив тут 11 тисяч років тому. У 1901 році для 100 чумашів, які залишилися, була створена резервація, в якій зараз проживає 5 тисяч осіб. Слово "чумаш" мовою цього народу означає "творець бус".

Роботи на об'єкті були зупинені, й офіс шерифа Санта-Барбари повідомив, що підтримує зв'язок із місцевою комісією корінних американців, щоб визначити подальші кроки в очікуванні результатів розслідування судово-антропологічної експертизи.

За словами влади, власність, на якій були знайдені рештки, не була причетна до Меган і Гаррі.

Що стосується маєтка герцогів Сассекських, то, за інформацією видання, вони купили його в російського бізнесмена Сергія Гришина в червні минулого року. Попередній власник придбав нерухомість в 2009 році за $25 млн, а потім роками намагався продати його за $34 млн, перш ніж віддав за $14,7 млн, зазнавши збитків. Утримання нерухомості, за підрахунками експертів, коштує $ 4,4 млн на рік з урахуванням платежів за іпотеку, податків на нерухомість, персоналу, комунальних послуг та безпеки.

За інформацією ЗМІ, маєток, побудований в 2003-му, взятий в іпотеку до 2050 року. У ньому 9 спалень, 16 ванних кімнат, тренажерний зал. На території маєтку є тенісний корт, басейн, дитячий майданчик і будиночок для гостей.

Раніше актор Роб Лоу, який є сусідом знаменитої пари, розповів, як змінилося життя в Монтесіто після переїзду членів британської королівської сім'ї.