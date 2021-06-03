Больше не скрываются: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проявили чувства на публике (видео)

Пара приехала в новый ресторан в Западном Голливуде, где встретилась с менеджером и продюсером артистки.

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек были запечатлены папарацци во время ужина в уютном ресторане в Западном Голливуде, сообщает Daily Mail.

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Несмотря на то, что свидание состоялось еще 31 мая, снимки, сделанные охотниками за сенсациями появились в СМИ только сейчас, и они более чем красноречивы.

Лопес и Аффлек стояли, обнявшись, в ожидании места в новом ресторане Вольфганга Пака, расположенном в шикарном отеле Pendry. На Дженнифер была ярко-розовая водолазка, джинсы-скинни, коричневое кожаное пальто и туфли на шпильке. Она собрала волосы в небрежный пучок, а образ дополнила блестящими серьгами-кольцами.

Бен был одет в черную футболку, джинсы и черную мотокуртку.

По словам инсайдера, пара мило беседовала, а Аффлек все время держал Джей Ло за руку. Пара ужинала с давним менеджером Лопес Бенни Мединой и ее партнером-продюсером Элейн Голдсмит-Томас.

В ресторане они провели около дух часов. Источники даже озвучили меню, которое было в тот вечер на столе знаменитостей: жареный рис с крабами, стейк вагю, окунь, различные закуски и десерт с острым лимоном. После ужина пара уехала на внедорожнике.

Воссоединение Дженнифер и Бена стало настоящим шоком для поклонников поп-культуры, поскольку у пары не было романтических отношений с тех пор, как они разорвали помолвку в 2004 году.

Ранее инсайдеры рассказали СМИ о том, что пара начинает потихоньку говорить о будущем, хотя официально свои встречи ни актер, ни певица пока никак не прокомментировали. Дженнифер якобы хотела написать пост по этой теме в соцсети и раскрыть воссоединение, однако после того, как папарацци опубликовали совместные фото пары, а пресса разразилась домыслами на тему их отношений, Лопес решила никому ничего не говорить.