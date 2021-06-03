"Похоже на вешалку": немецкий бренд представил странное украшение для рта

Изделие изготовлено из нержавеющей стали и продается на сайте производителя по 109 евро.

Украшение, созданное немецким брендом MYL Berlin, которое крепится на нижнюю губу и подбородок, вызвало немалое удивление даже у самых больших любителей бижутерии, пишет Independent.

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Изделие под названием Mundstuck 2 представляет собой металлическую панель, нависающую над подбородком, которая закрепляется на верхней губе с помощью двух крючков, но не требует прокалывания.

"Стильные и запатентованные украшения для рта, которые мягко держатся на губах из нержавеющей стали, подходят для рта и губ любого размера. Кроме того, это уникальное сексуальное украшение для рта выпускается в трех цветах – черном, серебряном и золотом", – говорится на сайте производителя.

[ + – ] Украшение продается в трех цветах: золотом, серебряном и черном Фото: myl-berlin.com

Тут же есть и комментарий стилиста по новинке:

"Изящный и точный силуэт Mundstück 2 придает каждой одежде совершенно новые акценты, а также создает футуристический оттенок. В зависимости от выбранного цвета он может изменить тон вашей кожи на более теплый или холодный. Благодаря удобной посадке Mundstück 2 становится очевидным спутником, таким же естественным, как серьги".

Стоимость украшения на сайте производителя – 109 евро ($138), однако на других ресурсах за него просят уже 150 фунтов стерлингов ($210).

Новинка привлекла внимание журналистки издания Jacobin Дон Фостер.

"Просто реву от этой ерунды за 150 фунтов. Таргетированная реклама издевается надо мной. Зачем? Почему?", – написала она в своем Twitter.

В свою очередь пользователи в комментариях под ее публикацией оставили немало комментариев, где тоже высказали свое недоумение:

"150 фунтов – и ты выглядишь как бульдог? Отлично!", "Похоже на вешалку, странная вещь", "Что-то вроде скрепки для бумаги. Полный абсурд".

Тем временем итальянская компания BVLGARI, специализирующаяся на предметах роскоши, представила сумку-минодьер в виде змеиной головы за $5550. Она покрыта разноцветной эмалью, а ее глаза сделаны из хрусталя. Автором произведения является греческий дизайнер Мэри Катранцу.