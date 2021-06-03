"Схоже на вішалку": німецький бренд представив дивну прикрасу для рота

Виріб виготовлений з неіржавної сталі й продається на сайті виробника за 109 євро.

Прикраса, створена німецьким брендом MYL Berlin, яка кріпиться на нижню губу і підборіддя, викликала чималий подив навіть у найбільших любителів біжутерії, пише Independent.

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Виріб під назвою Mundstück 2 являє собою металеву панель, що нависає над підборіддям, яка закріплюється на верхній губі за допомогою двох гачків, але не вимагає проколювання.

"Стильні та запатентовані прикраси для рота, які мʼяко тримаються на губах із неіржавної сталі, підходять для рота і губ будь-якого розміру. Крім того, це унікальна сексуальна прикраса для рота випускається в трьох кольорах — чорному, срібному і золотому", — йдеться на сайті виробника.

[ + – ] Прикраса продається в трьох кольорах: золотому, срібному і чорному Фото: myl-berlin.com

Тут же є і коментар фахівця щодо новинки:

"Витончений і точний силует Mundstück 2 надає кожньому одягу абсолютно нові акценти, а також створює футуристичний відтінок. Залежно від обраного кольору він може змінити тон вашої шкіри на більш теплий або холодний. Завдяки зручній посадці Mundstück 2 стає очевидним супутником, таким же звичайним, як сережки".

Вартість прикраси на сайті виробника — 109 євро ($138), однак на інших ресурсах за нього просять вже 150 фунтів стерлінгів ($210).

Новинка привернула увагу журналістки видання Jacobin Дон Фостер.

"Просто реву від цієї нісенітниці за 150 фунтів. Таргетована реклама знущається наді мною. Навіщо? Чому?" — написала вона в своєму Twitter.

Зі свого боку користувачі в коментарях під її публікацією залишили чимало коментарів, де теж висловили своє здивування:

"150 фунтів — і ти виглядаєш як бульдог? Відмінно!", "Схоже на вішалку, дивна річ", "Щось на зразок скріпки для паперу. Повний абсурд".

Тим часом італійська компанія BVLGARI, що спеціалізується на предметах розкоші, представила сумку-мінодьер у вигляді зміїної голови за $5 550. Вона покрита різнобарвною емаллю, а її очі зроблені з кришталю. Автором виробу є грецький дизайнер Мері Катранцу.