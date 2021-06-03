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Американский рэпер Lil Uzi Vert удалил вживленный в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов

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Lil Uzi Vert, рэпер, бриллиант, розовый бриллиант
Фото: Instagram liluzivert | Lil Uzi Vert и его оригинальное украшение

Причем рэпер никак не пояснил, куда делся камень и почему он от него избавился

26-летний Lil Uzi Vert заставил о себе говорить в феврале 2021 года, когда вживил себе в лоб огромный розовый бриллиант за 24 миллиона долларов. Теперь он появился без камня и не рассказывает, куда его оригинальное украшение подевалось. Об этом пишет Page Six.

Американский рэпер Lil Uzi Vert, чье настоящее имя Саймир Вудс ранее заявлял, что мечтал о камне во лбу с 2017 года, и хоть украшение имплантировалось, как пирсинг, по его словам, но если его удалить неправильно, то он может и умереть.

Lil Uzi Vert, рэпер, бриллиант, розовый бриллиант
Lil Uzi Vert демонстрировал бриллиант еще в начале весны
Lil Uzi Vert, рэпер, бриллиант, розовый бриллиант

Тогда рэпер рассказал, что розовый бриллиант от ювелира Эллиота Эллианте стоит дороже, чем все его имущество, включая автомобиль Bugatti и особняк.

Однако на днях он снял несколько видео и фото для соцсетей, где продемонстрировал отсутствие своего "бриллиантового пирсинга". Впрочем, если присмотреться, то можно заметить небольшой шрам на том месте, куда был имплантирован камень.

Lil Uzi Vert, рэпер, бриллиант, розовый бриллиант
Lil Uzi Vert уже без бриллианта во лбу/Все фото: Instagram liluzivert
Lil Uzi Vert, рэпер, бриллиант, розовый бриллиант

Поклонники задались вопросом, куда делся "пирсинг": "твой бриллиант пропал"; "парень, где твой камушек?"; "кто-то украл твой алмаз?", — написали поклонники рэпера в соцсетях.

Lil Uzi Vert так и не пояснил, что сделал с розовым бриллиантом и почему решил от него избавиться. Впрочем, в комментариях его фанаты сообщили, что он удалил имплант около месяца назад из-за проблем со здоровьем. 