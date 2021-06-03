Американский рэпер Lil Uzi Vert удалил вживленный в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов

Причем рэпер никак не пояснил, куда делся камень и почему он от него избавился

26-летний Lil Uzi Vert заставил о себе говорить в феврале 2021 года, когда вживил себе в лоб огромный розовый бриллиант за 24 миллиона долларов. Теперь он появился без камня и не рассказывает, куда его оригинальное украшение подевалось. Об этом пишет Page Six.

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Американский рэпер Lil Uzi Vert, чье настоящее имя Саймир Вудс ранее заявлял, что мечтал о камне во лбу с 2017 года, и хоть украшение имплантировалось, как пирсинг, по его словам, но если его удалить неправильно, то он может и умереть.

[ + – ] Lil Uzi Vert демонстрировал бриллиант еще в начале весны

Тогда рэпер рассказал, что розовый бриллиант от ювелира Эллиота Эллианте стоит дороже, чем все его имущество, включая автомобиль Bugatti и особняк.

Однако на днях он снял несколько видео и фото для соцсетей, где продемонстрировал отсутствие своего "бриллиантового пирсинга". Впрочем, если присмотреться, то можно заметить небольшой шрам на том месте, куда был имплантирован камень.

[ + – ] Lil Uzi Vert уже без бриллианта во лбу/Все фото: Instagram liluzivert

Поклонники задались вопросом, куда делся "пирсинг": "твой бриллиант пропал"; "парень, где твой камушек?"; "кто-то украл твой алмаз?", — написали поклонники рэпера в соцсетях.

Lil Uzi Vert так и не пояснил, что сделал с розовым бриллиантом и почему решил от него избавиться. Впрочем, в комментариях его фанаты сообщили, что он удалил имплант около месяца назад из-за проблем со здоровьем.