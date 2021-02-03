"Красота – это боль". Рэпер имплантировал в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов (видео)

Бриллиант во лбу у Саймира Вудса стоит 24 миллиона долларов. Это дороже, чем все его имущество, включая особняк и автомобили, в том числе Bugatti.

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) имплантировал себе в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов (около 672 миллионов гривен). Соответствующее видео, где камень уже имплантирован, он опубликовал в своем Instagram.

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Публикацию в соцсети он сопроводил фразой "beauth is pain" ("красота – это боль"). Выполнял работу по имплантации бриллианта в лоб известный ювелир Эллиот Эллианте, который работает со знаменитостями. Он также поделился видеозаписью с рэпером и бриллиантом в его лбу.

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Выложенное видео ювелир сопроводил комментарием: "Activated".

Следует отметить, что этот алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая особняк и автомобили, в том числе Bugatti.

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