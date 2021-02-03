"Краса — це біль". Репер імплантував в лоб діамант за 24 мільйони доларів (відео)

Діамант на лобі у Сайміра Вудса коштує 24 мільйони доларів. Це дорожче, ніж все його майно, включаючи особняк і автомобілі, зокрема Bugatti.

Американський репер Lil Uzi Vert (Саймір Вудс) імплантував собі в лоб діамант за 24 мільйони доларів (близько 672 мільйонів гривень). Відповідне відео, де камінь вже імплантований, він опублікував у своєму Instagram.

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Публікацію в соцмережі він супроводив фразою "beauth is pain" ("краса — це біль"). Виконував роботу з імплантації діаманта в лоб відомий ювелір Еліот Елліанте, який працює зі знаменитостями. Він також поділився відеозаписом з репером та діамантом в його лобі.

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Викладене відео ювелір супроводив коментарем: "Activated".

Варто зазначити, що цей алмаз коштує дорожче, ніж все його майно, включаючи особняк і автомобілі, зокрема Bugatti.

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