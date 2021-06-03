Американський репер Lil Uzi Vert видалив імплантований у лоб діамант за 24 мільйони доларів

Причому репер ніяк не пояснив, куди подівся камінь і чому він від нього позбувся

26-річний Lil Uzi Vert змусив про себе говорити в лютому 2021 року, коли імплантував собі в лоб величезний рожевий діамант за 24 мільйони доларів. Тепер він з'явився без каменю і не розповідає, куди його оригінальна прикраса поділася. Про це пише Page Six.

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Американський репер Lil Uzi Vert, чиє справжнє ім'я Саймір Вудс раніше заявляв, що мріяв про камінь у лобі з 2017 року, і хоч прикрасу імплантували, як пірсинг, за його словами, але якщо його видалити неправильно, то він може і померти.

[ + – ] Lil Uzi Vert демонстрував діамант ще на початку весни

Тоді репер розповів, що рожевий діамант від ювеліра Еліота Елліанте коштує дорожче, ніж все його майно, включаючи автомобіль Bugatti та особняк.

Однак днями він зняв кілька відео та фото для соцмереж, де продемонстрував відсутність свого "діамантового пірсингу". Втім, якщо придивитися, то можна помітити невеликий шрам на тому місці, куди був імплантований камінь.

[ + – ] Lil Uzi Vert уже без алмазу в лобі/Усі фото: Instagram liluzivert

Шанувальники задалися питанням, куди подівся "пірсинг": "твій діамант зник"; "Хлопче, де твій камінчик?"; "Хтось вкрав твій алмаз?", — написали шанувальники репера в соцмережах.

Lil Uzi Vert так і не пояснив, що зробив з рожевим діамантом і чому вирішив його позбутися. Втім, у коментарях його фанати повідомили, що він видалив імплант близько місяця тому через проблеми зі здоров'ям.