Удачный старт: топ-8 пород кошек для новичков

От первого опыта содержания котенка зависит, превратится ли человек в заядлого котолюба или же больше не захочет иметь ничего общего с этими животными.

Люди, которые впервые в жизни решаются завести котенка, должны понимать, что каким бы милым и приятным не было животное, оно имеет свой характер, повадки и привычки, а значит, требует определенного ухода. Маленькому созданию нужны внимание и забота, правильный корм и тренировки. Несмотря на то, что коты все же более самостоятельные, чем собаки, они тоже имеют потребности, которые необходимо учитывать. Фокус собрал 8 пород этих животных, которые идеально подойдут для новичков: они более общительны и дружелюбны, легче привыкают к новой обстановке и скорее социализируются.

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Мейн-кун

Мейн-куны имеют репутацию суперсоциальных, дружелюбных и игривых кошек. Иногда у них могут проявляться какие-то собачьи наклонности, например, ходить на поводке и играть с мячиком. Они умны, их легко тренировать, мен-куны любят внимание и легко адаптируются.

Сиамская кошка

Эта порода очень умна и отличается веселым нравом. У сиамских кошек нет длинной шерсти, поэтому она не требует тщательного ухода. Большинство представителей породы лояльны, общительны и любопытны. Добавьте к этому синие глаза, красивый окрас и аристократичность, и получите портрет идеального питомца.

[ + – ] Сиамский котенок Фото: Открытые источники

Рэгдолл

Для тех, кто хочет игривое и вместе с тем вальяжное животное, лучше всего подойдет рэгдолл. Название породы переводится как "тряпичная кукла" и хорошо характеризирует ее представителей. Они очень спокойные, добродушные, хорошо ладят со всеми в доме, включая других животных. Рэгдоллы отлично приспосабливаются, любят, когда их тискают и обнимают, а также обожают лежать на коленях у хозяев, словно настоящая тряпичная кукла. Кошки отличаются чистоплотностью, быстро привыкают к лотку.

[ + – ] Котенок рэгдолла Фото: Kote Life

Сомали

Сомалийцы – активная, игривая и полная энергии порода. Эти кошки любят общаться и находиться рядом с другими людьми и животными. Они вполне способны развлечься самостоятельно, хотя предпочитают быть со своими хозяевами, компанию которым с удовольствием составят.

[ + – ] Котенок сомалийской породы Фото: Соцсети

Сфинкс

Эта порода – идеальна для тех, кто хочет домашнего питомца, но страдает аллергией на шерсть. Несмотря на свой слегка инопланетный вид, лысые кошки очень любвеобильны и спокойны. Кроме того, учитывая практически полное отсутствие шерсти, они не требуют расчесывания. Однако стоит помнить, что в холодную погоду сфинксы нуждаются в дополнительном утеплении, а в жару – в обработке складок кожи от потливости и защите от палящего солнца.

Американская короткошерстная кошка

Американцы отлично подходят для начинающего владельца, поскольку славятся своей легкостью, спокойным характером и любвеобильностью. Они привязываются к хозяину, но могут развлекать себя сами, если людей нет рядом. Представители этой породы чистоплотны и не требуют тщательного ухода за шерстью, которая, кстати, зачастую имеет очень красивый окрас.

[ + – ] Котята американской короткошерстной кошки Фото: Pets2.me

Бурманская кошка

Бурманские кошки любят быть среди людей и известны собачьими качествами, как у мейн-кунов. Им нравится быть со своим хозяином, к которому они очень привязываются, оставаясь лояльными к другим людям. Бурмы очень преданы, умны и любопытны.

Кстати, бурманских кошек часто путают с бирманскими, однако это – две совершенно разные породы. Если бурмы короткошерстны, то у бирманских шерсть длинная.

[ + – ] Бурманский котенок Фото: Соцсети

Абиссинская кошка

Абиссинцы обладают прекрасным характером, за ними легко ухаживать, они очень любопытны и игривы. Представители этой породы любят исследовать местность и определенно будут развлекать хозяина. Однако следует учесть, что абиссинские кошки не любят, когда их тискают и прижимают. Поэтому заводя котенка-абиссинца, следует сразу же быть готовыми уважать его личное пространство.

[ + – ] Котенок абиссинской породы Фото: CATS-портал

Для тех, кто любит собак, но в силу каких-то причин не может их завести, Фокус собрал породы кошек, которые вполне могут заменить их, поскольку имеют в характере собачьи черты.