Вдалий старт: топ-8 порід кішок для новачків

Від першого досвіду утримання кошеняти залежить, чи перетвориться людина на завзятого котолюба, чи ж більше не захоче мати нічого спільного з цими тваринами.

Люди, які вперше в житті наважуються завести кошеня, повинні розуміти, що якою б милою і приємною не була тварина, вона має свій характер, звички, а значить, вимагає певного догляду. Маленькому створінню потрібні увага і турбота, правильний корм і тренування. Незважаючи на те, що коти все ж більш самостійні, ніж собаки, вони теж мають потреби, які необхідно враховувати. Фокус зібрав 8 порід цих тварин, які ідеально підійдуть для новачків: вони більш товариські і доброзичливі, легше звикають до нової обстановки і швидше соціалізуються.

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Мейн-кун

Мейн-куни мають репутацію суперсоціальних, доброзичливих і грайливих кішок. Іноді в них можуть проявлятися якісь собачі нахили, наприклад, ходити на повідку і грати з мʼячиком. Вони розумні, їх легко тренувати, мейн-куни люблять увагу і легко адаптуються.

Сіамська кішка

Ця порода дуже розумна і відрізняється веселою вдачею. У сіамських котів немає довгої шерсті, тому вона не вимагає ретельного догляду. Більшість представників породи лояльні, товариські і цікаві. Додайте до цього сині очі, гарний колір та аристократичність, і отримаєте портрет ідеального вихованця.

[ + – ] Сіамське кошеня Фото: Открытые источники

Регдолл

Для тих, хто хоче грайливу і разом з тим благородну тварину, найкраще підійде регдолл. Назва породи перекладається як "ганчірна лялька" і добре характеризує її представників. Вони дуже спокійні, доброзичливі, добре ладнають з усіма в домі, включаючи інших тварин. Регдолли відмінно пристосовуються, люблять, коли їх торкаються й обіймають, а також обожнюють лежати на колінах у господарів, немов справжня ганчірна лялька. Кішки відрізняються охайністю, швидко звикають до лотка.

[ + – ] Кошеня регдолл Фото: Kote Life

Сомалі

Сомалійці — активна, грайлива і повна енергії порода. Ці кішки люблять спілкуватися і перебувати поруч з іншими людьми і тваринами. Вони цілком здатні розважитися самостійно, хоча воліють бути зі своїми господарями, компанію яким із задоволенням складуть.

[ + – ] Кошеня породи Сомалі Фото: Соцсети

Сфінкс

Ця порода — ідеальна для тих, хто хоче домашнього вихованця, але страждає алергією на шерсть. Незважаючи на свій злегка інопланетний вигляд, лисі кішки дуже волелюбні і спокійні. Крім того, з огляду на практично повну відсутність шерсті, вони не вимагають розчісування. Однак варто памʼятати, що в холодну погоду сфінкси потребують додаткового утеплення, а в спеку — обробки складок шкіри від пітливості і захисту від палючого сонця.

Американська короткошерста кішка

Американці відмінно підходять для власника-початківця, оскільки славляться своєю легкістю, спокійним характером і велелюбність. Вони привʼязуються до господаря, але можуть розважати себе самі, якщо людей немає поруч. Представники цієї породи охайні і не вимагають ретельного догляду за шерстю, яка, до речі, часто має дуже гарне забарвлення.

[ + – ] Кошенята американської короткошерстої кішки Фото: Pets2.me

Бурманська кішка

Бурманські кішки люблять бути серед людей і відомі собачими якостями, як у мейн-кунів. Їм подобається бути зі своїм господарем, до якого вони дуже привʼязуються, залишаючись лояльними до інших людей. Бурми дуже віддані, розумні і цікаві.

До речі, бурманських кішок часто плутають з бірманськими, проте це — дві абсолютно різні породи. Якщо бурми короткошерсті, то в бірманських шерсть довга.

[ + – ] Бурманське кошеня Фото: Соцсети

Абісинська кішка

Абісинці володіють прекрасним характером, за ними легко доглядати, вони дуже цікаві і грайливі. Представники цієї породи люблять досліджувати місцевість і безумовно будуть розважати господаря. Однак, варто врахувати, що абісинські кішки не люблять, коли їх торкаються і притискають. Тому заводячи кошеня-абісинця, варто відразу ж бути готовими поважати його особистий простір.

[ + – ] Кошеня абісинської породи Фото: CATS-портал

Для тих, хто любить собак, але через якісь причини не може їх завести, Фокус зібрав породи кішок, які цілком можуть замінити їх, оскільки мають у характері собачі риси.