"Кошмарный ужас!": на Новодевичьем кладбище открыли памятник Галине Волчек (фото)

Бронзовый бюст, по мнению поклонников актрисы и худрука "Современника", имеет мало общего с оригиналом.

Памятник бывшему художественному руководителю театра "Современник" Галине Волчек появился на ее могиле на Новодевичьем кладбище в Москве через полтора года после ее смерти, однако о его открытии знали далеко не все, даже коллеги, написал на своей странице в Instagram актер и друг покойной Стас Садальский.

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"Позвонила, бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: "Как жаль Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает, ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе". Ничего странного нет , как и нет уже "Современника". Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: "Все актеры – с*кины дети", и их вполне можно понять. А что поделаешь? Тут уж, либо бросай свою подневольную профессию и лезь в шахту, либо становись шагающим по трупам экскаватором. А как вам памятник⁉ По мне – неудачно", – написал он и опубликовал снимки объекта.

Памятник представляет собой белую колону из мрамора, над которой возвышается темный бронзовый бюст Волчек, которая держит в руках сигарету. Черты ее лица совершенно не похожи на оригинал, и о том, кто изображен, можно узнать только из подписи.

Фотографии вызвали оживленную дискуссию, и большинство пользователей были согласны с автором в его отношении к скульптуре.

"Да, это просто кошмарный ужас или ужасный кошмар….", – отметила Яна Поплавская, исполнительница роли Красной Шапочки в знаменитом советском фильме. "Памятник ужасен!!!! Неужели родственники это одобрили?", "Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?", "Убрать памятник. Она такого не заслужила", "Странное ощущение, как будто она из дупла вылезла….", "Сигаретку убрать – и вылитый Есенин в загуле(", – поддержали ее другие.

Галина Волчек руководила театром "Современник" 30 лет. В последние годы она страдала от проблем со здоровьем, особенно из-за хронического бронхита. 23 декабря 2019 года ее доставили в больницу после того, как у нее возникли проблемы с сердцем. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Врачи диагностировали у Волчек двустороннюю пневмонию и тромбоэмболию. 26 декабря она скончалась от отека мозга и легких в возрасте 86 лет.

Полтора года на ее могиле стоял обычный деревянный крест и черно-белое фото, и только сейчас на ней появился памятник.