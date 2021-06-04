"Страшне жахіття!": На Новодівичому кладовищі відкрили пам'ятник Галині Волчек (фото)

Бронзовий бюст, на думку шанувальників акторки і художньої керівниці "Сучасника", має мало спільного з оригіналом.

Памʼятник колишній художній керівниці театру "Современник" Галині Волчек зʼявився на її могилі на Новодівичому кладовищі в Москві через півтора року після її смерті, однак про його відкриття знали далеко не всі, навіть колеги, написав на своїй сторінці в Instagram актор і друг покійної Стас Садальський.

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"Подзвонила колишня невістка Галини Борисівни Тетяна Циплакова: "Як шкода Стасе, відкрили памʼятник моєї улюбленої свекрухи, і ніхто про це не знає, ні актори, ні в театрі, який вона обожнювала, ніхто не в курсі". Нічого дивного немає, як і немає вже "Сучасника". Шкода, але таке театральне життя. Філатов говорив: "Всі актори — с*кіни діти", і їх цілком можна зрозуміти. А що поробиш? Тут вже, або кидай свою підневільну професію і лізь в шахту, або ставай екскаватором, який крокує по трупах. А як вам памятник?! Як на мене — невдало", — написав він та опублікував знімки обʼєкта.

Памʼятник являє собою білу колону з мармуру, над якою височить темний бронзовий бюст Волчек, яка тримає в руках сигарету. Риси її обличчя зовсім не схожі на оригінал, і про те, хто зображений, можна дізнатися тільки з підпису.

Фотографії викликали жваву дискусію, і більшість користувачів були згодні з автором щодо його ставлення до скульптури.

"Так, це просто кошмарний жах або жахливий кошмар….", — зазначила Яна Поплавська, виконавиця ролі Червоної Шапочки в знаменитому радянському фільмі. "Памʼятник жахливий!!!! Невже родичі це схвалили?", "Як треба було не любити Галину Борисівну, щоб таке створити?", "Прибрати памʼятник. Вона такого не заслужила", "Дивне відчуття, неначе вона з дупла вилізла….", "Сигаретку прибрати — і вилитий Єсенін у загулі(", — підтримали її інші.

Галина Волчек керувала театром "Сучасник" 30 років. В останні роки вона страждала від проблем зі здоровʼям, особливо через хронічний бронхіт. 23 грудня 2019 року її доставили в лікарню після того, як у неї виникли проблеми із серцем. Її помістили в реанімацію і підключили до апарату ШВЛ і ввели в медикаментозну кому. Лікарі діагностували у Волчек двосторонню пневмонію і тромбоемболію. 26 грудня вона померла від набряку мозку та легенів у віці 86 років.

Півтора року на її могилі стояв звичайний деревʼяний хрест і чорно-біле фото, і тільки зараз на ній зʼявився памʼятник.