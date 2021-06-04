Мадонна поделилась личными кадрами из жизни своей семьи (видео)

Отец артистки владеет виноградником в Мичигане, куда Мадонна и отправилась со своими отпрысками, чтобы поздравить его с 90-летием.

62-летняя американская поп-дива Мадонна вместе со своими детьми отправилась на виноградник Ciccone Vineyard & Winery в Мичигане, который принадлежит ее отцу Сильвио Чикконе, чтобы поздравить родителя с его 90-летием, а видеоотчет о поездке и празднике опубликовала на своей странице в Instagram.

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С собой она взяла родную дочь 24-летнюю Лурдес Леон, а также приемных 15-летних Дэвида Банду и Мерси Джеймс и 8-летних дочерей-близнецов Стеллу и Эстер Чикконе. 20-летнего Рокко Ричи, который является сыном певицы от отношений с британским режиссером Гаем Ричи, на кадрах не видно.

На видео дети и сама певица обнимают Сильвио, Стелла и Эстер бегают по винограднику, Лурдес прижимается к своей матери, есть групповые фото всей семьи, а также кадры с именинным трехуровневым тортом в окружении бутылок вина с портретом юбиляра.

"Мой отец – выживший, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда усердно трудился ради всего, что у него было. Он научил меня тому, как важно усердно трудиться и зарабатывать себе на жизнь . Еще раз благодарю тебя. Было так необычно провести твой 90-й день рождения с тобой и моими детьми на твоем винограднике", – написала знаменитость.

Еще в ноябре прошлого года Мадонна дала поклонникам представление о своей семейной жизни, разместив личные кадры, на которых она позирует рядом со всеми своими детьми и молодым возлюбленным, 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

Недавно артистка опубликовала видео и снимки своего приемного сына Дэвида Банды, запечатлев, как он демонстрирует на себе шелковое платье от бренда Mae Couture. Кроме платья на подростке были темные очки и белые кроссовки.