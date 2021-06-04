Мадонна поділилася особистими кадрами з життя своєї сім'ї (відео)

Батько артистки володіє виноградником у Мічигані, куди Мадонна й вирушила зі своїми нащадками, щоб привітати його з 90-річчям.

62-річна американська поп-діва Мадонна разом зі своїми дітьми вирушила на виноградник Ciccone Vineyard & Winery в Мічигані, який належить її батькові Сільвіо Чікконе, щоб привітати батька з його 90-річчям, а відеозвіт про поїздку та свято опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Із собою вона взяла рідну дочку 24-річну Лурдес Леон, а також прийомних 15-річних Девіда Банду та Мерсі Джеймс і 8-річних дочок-близнят Стеллу й Естер Чікконе. 20-річного Рокко Річі, який є сином співачки від стосунків із британським режисером Гаєм Річі, на кадрах не видно.

На відео діти і власне співачка обіймають Сільвіо, Стелла й Естер бігають по винограднику, Лурдес притискається до своєї матері, є групові фото всієї родини, а також кадри з іменинним трирівневим тортом в оточенні пляшок вина з портретом ювіляра.

"Мій батько — вижив, він ріс італійським іммігрантом у США і пережив безліч травм, але завжди старанно працював заради всього, що в нього було. Він навчив мене тому, як важливо старанно працювати і заробляти собі на життя. Ще раз дякую тобі. Було так незвично провести твій 90-й день народження з тобою і моїми дітьми на твоєму винограднику", — написала зірка.

Ще в листопаді минулого року Мадонна дала шанувальникам уявлення про своє сімейне життя, розмістивши особисті кадри, на яких вона позує поруч з усіма своїми дітьми і молодим коханим, 27-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом.

Нещодавно артистка опублікувала відео та знімки свого прийомного сина Девіда Банди, показавши, як він демонструє на собі шовкову сукню від бренду Mae Couture. Крім сукні на підлітку були темні окуляри та білі кросівки.