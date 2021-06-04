Группа Little Big перепела Backstreet Boys и представила самый дорогой клип (видео)

Видеоряд пестрит сказочными героями и отсылками к самым популярным интернет-мемам.

Российская панк-поп-рэйв-группа Little Big представила клип-пародию на песню Everybody популярного в 90-ые американского бойз-бенда Backstreet Boys. Видео появилось на YouTube – канале коллектива.

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Как признавались участники группы, изначально они хотели отомстить американцам за свое детство. Мол, Everybody был очень популярным и "достал" :

"Когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство", – отметил лидер Little Big Илья Прусикин.

Клип напичкан множеством сказочных персонажей. В нем можно увидеть солистку группы Софью Таюрскую в образе Золушки, делающей пластику, на ногу которой принц примеряет розовый крокс, русалку, уплетающую жареную рыбу, Рапунцель, накачавшую губы и ягодицы, Белоснежку и семь гномов, причем последние еще и майнят биткоины, Дракулу, танцующих гробовщиков с гробом Спящей красавицы и многое другое. По словам музыкантов, этот клип стал самым дорогим за всю историю их творчество, однако сумма не разглашается.

Всего за полдня после публикации видео посмотрели свыше 460 тысяч человек, оставив 110 тысяч лайков и пару тысяч дизлайков. По мнению большинства комментаторов, сам видеоряд получился "бомбический", но вот тот момент, что музыканты перепели чужую песню, их немного смутил.

Кроме нового клипа Little Big выпустили альбом каверов "COVERS". В него вошли, среди других, песни Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria. Обложку группа спародировала у альбома Nirvana под названием Nevermind.

Как известно, группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2021", однако отказалась от участия в конкурсе. Причины своего решения музыканты не озвучили. В результате от РФ в Роттердаме выступила Манижа с песней "Русская женщина", заняв 9 место.