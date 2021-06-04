Група Little Big переспівала Backstreet Boys і представила найдорожчий кліп (відео)

Відеоряд рясніє казковими героями та відсилками до найпопулярніших інтернет-мемів.

Російська панк-поп-рейв-група Little Big представила кліп-пародію на пісню Everybody популярного в 90-ті американського бойз-бенду Backstreet Boys. Відео з'явилося на YouTube-каналі колективу.

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Як зізнавалися учасники групи, спочатку вони хотіли помститися американцям за своє дитинство. Мовляв, Everybody був дуже популярним і "дістав":

"Коли ми робили кавер, то зрозуміли весь прикол цієї пісні. Це хіт! І закохалися в неї. Але спочатку ми хотіли помститися групі Backstreet Boys за наше дитинство", — зазначив лідер Little Big Ілля Прусікін.

Кліп напханий безліччю казкових персонажів. У ньому можна побачити солістку групи Софію Таюрську в образі Попелюшки, яка робить пластику, на ногу якої принц приміряє рожевий Крокс, русалку, яка уплітає смажену рибу, Рапунцель із накачанами губами і сідницями, Білосніжку і сім гномів, причому останні ще й майнять біткоїни, Дракулу з трунарями, які танцюють з труною Сплячої красуні та багато іншого. За словами музикантів, цей кліп став найдорожчим за всю історію їхньої творчості, проте сума не розголошується.

Всього за півдня після публікації відео подивилися понад 460 тисяч осіб, залишивши 110 тисяч лайків і кілька тисяч дизлайків. На думку більшості коментаторів, власне відеоряд вийшов "бомбічним", але ось той момент, що музиканти переспівали чужу пісню, їх трохи збентежив.

Крім нового кліпу Little Big випустили альбом каверів "COVERS". До нього увійшли, серед інших, пісні Barbie Girl, Blitzkrieg Bop і Mamma Maria. Обкладинку група спародіювала в альбому Nirvana під назвою Nevermind.

Як відомо, група Little Big повинна була представляти Росію на "Євробаченні-2021", проте відмовилася від участі в конкурсі. Причини свого рішення музиканти не озвучили. Зрештою від РФ у Роттердамі виступила Маніжа з піснею "Російська жінка", посівши 9 місце.