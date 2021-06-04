Солистка Go_A Екатерина Павленко снялась в эффектной фотосессии для Vogue

Артистка примерила наряды от известных украинских брендов.

32-летняя солистка украинской группы Go_A, занявшей на "Евровидении" 5 место, снялась в фотосессии для украинской версии журнала Vogue и рассказала о своем творчестве и участии в конкурсе.

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На атмосферных снимках, сделанных фотографом Юлией Вебер, артистка предстала в нарядах от украинских дизайнеров. Так, она необыкновенно стильно выглядела в красно-черном наряде с элементами вытынанки и маской в тему от Polina Veller, черном блинном платье с «крыльями» от FINCH и белом ансамбле от DZHUS. Образы получились такими же, как творчество коллектива: ярко, самобытно, необычно и с этно-мотивами.

Образ Екатерины дополнили макияж и прическа от Анастасии Руденко.

В беседе с журналистами артистка рассказала о том, как почувствовала недомогание на конкурсе и переживала, чтобы не заболеть коронавирусом. Поскольку тогда бы выступление Украины на конкурсе оказалось бы под угрозой. К счастью, тест на Covid-19 показал отрицательный результат, и коллектив достойно представил страну в Роттердаме, заняв 5-е место.

Павленко также поделилась тем, что теперь коллектив, который до этого уже существовал около семи лет, заметили и сейчас у них много приглашений на концерты по Украине и в Европе.

Артистка ответила и на слухи о якобы искре между ней и солистом группы Måneskin Давидом Дамиано. По ее словам, итальянцам так понравилась украинская песня, что они зашли в гримерку поделиться впечатлениями, а затем солисты обеих коллективов сделали селфи.

"Мы сделали фото вместе, и я просто выложила его, даже не в соцсети, а в наш закрытый чат слушателей. И спустя некоторое время я узнала, что из нас уже сделали парочку. Но в каком-то смысле я понимаю эти слухи, потому что, если проанализировать участников, то прослеживается определенная общая черта: мы похожи на вампирскую парочку. Я думаю, это все из-за наших образов", – призналась певица.

Напомним, шуба артистки, в которой та выступала в Роттердаме, может отправиться в музей "Евровидения".