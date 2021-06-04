Солістка Go_A Катерина Павленко знялася в ефектній фотосесії для Vogue

Артистка приміряла вбрання від відомих українських брендів.

32-річна солістка української групи Go_A, яка посіла на "Євробаченні" 5 місце, знялася у фотосесії для української версії журналу Vogue і розповіла про свою творчість та участь у конкурсі.

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На атмосферних знімках, зроблених фотографинею Юлією Вебер, артистка з'явилася в нарядах від українських дизайнерів. Так, вона надзвичайно стильно виглядала в червоно-чорному вбранні з елементами витинанки і маскою в тему від Polina Veller, чорному млинцевому платті з «крилами» від FINCH і білому ансамблі від DZHUS. Образи вийшли такими ж, як творчість колективу: яскраво, самобутньо, незвично і з етно-мотивами.

Образ Катерини доповнили макіяж і зачіска від Анастасії Руденко.

У бесіді з журналістами артистка розповіла про те, як відчула нездужання на конкурсі і переживала, щоб не захворіти коронавірусом. Оскільки тоді б виступ України на конкурсі опинився б під загрозою. На щастя, тест на Covid-19 показав негативний результат, і колектив гідно представив країну в Роттердамі, посівши 5-е місце.

Павленко також поділилася тим, що тепер колектив, який до цього вже існував близько семи років, помітили і зараз у них багато запрошень на концерти по Україні і в Європі.

Артистка відповіла і на чутки про нібито іскру між нею і солістом групи Måneskin Давідом Дамʼяно. За її словами, італійцям так сподобалася українська пісня, що вони зайшли в гримерку поділитися враженнями, а потім солісти обох колективів зробили селфі.

"Ми зробили фото разом, і я просто виклала його, навіть не в соцмережі, а в наш закритий чат слухачів. І через деякий час я дізналася, що з нас уже зробили парочку. Але в якомусь сенсі я розумію ці чутки, тому що, якщо проаналізувати учасників, то простежується певна спільна риса: ми схожі на вампірську парочку. Я думаю, це все через наші образи", — зізналася співачка.

Нагадаємо, що шуба артистки, у якій та виступала в Роттердамі, може відправитися в музей "Євробачення".