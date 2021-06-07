Ученые создали мятные конфеты для восстановления зубной эмали

Клинические испытания новой разработки ученых стартуют уже в ближайшее время и продлятся около трех месяцев.

Исследователи из Вашингтонского университета разработали экспериментальные мятные конфеты, которые могут восстановить зубную эмаль и укрепить зубы, сообщает издание Futurism.

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Для их создания ученые применили генетически модифицированный белок, который, как надеются разработчики, будет связываться с зубами пользователя и добавлять крошечный слой свежей эмали. Если этот метод сработает, он может стать первым лечением, которое действительно восстанавливает эмаль, а не просто сохраняет то, что осталось.

Исследователи уже протестировали мяту на зубах, извлеченных у людей, свиней, крыс, а также на живых крысах. Во время этой доклинической работы они обнаружили, что одной мятной конфеты в день должно хватить для поддержания зубной эмали в условиях нормального износа. Вдобавок к этому, ученые подозревают, что еще одна конфета в день на самом деле восстановит несколько микрометров новой эмали на зубах, убирая повреждение. Но только предстоящие клинические испытания, которые скоро стартуют, покажут, так ли это на самом деле.

"Каждое исследование займет две недели, и мы ожидаем, что эти испытания продлятся не более трех месяцев", – заявил дантист Вашингтонского университета Сами Доган.

Если мятные конфеты, а также зубная паста и гели, которые команда планирует разработать в будущем, будут действовать, как об этом говорят ученые, они станут огромным шагом вперед в уходе за зубами, поскольку сместят акцент с сохранения эмали на ее восстановление.

Даже отбеливающие полоски и отбеливатели, которые призваны придать зубам более здоровый вид, на самом деле могут еще больше повредить эмаль и обнажить нижележащий желтоватый слой дентина. Возможность просто восстановить здоровую эмаль значительно улучшит здоровье зубов и даже может изменить целую область стоматологии.

Ранее ученые выяснили, что у моллюска криптохитона Стеллера (лат. Cryptochiton stelleri) зубы сделаны из редкого фосфата железа, минерала — азовскита, который раньше находили только на скалистых берегах.