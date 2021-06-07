Вчені створили м'ятні цукерки для відновлення зубної емалі

Клінічні випробування нової розробки вчених стартують вже найближчим часом і триватимуть приблизно три місяці.

Дослідники з Вашингтонського університету розробили експериментальні м'ятні цукерки, які можуть відновити зубну емаль і зміцнити зуби, повідомляє видання Futurism.

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Для їх створення вчені застосували генетично модифікований білок, який, як сподіваються розробники, буде зв'язуватися із зубами користувача і додавати крихітний шар свіжої емалі. Якщо цей метод спрацює, він може стати першим лікуванням, який дійсно відновлює емаль, а не просто зберігає те, що залишилося.

Дослідники вже протестували м'яту на зубах, витягнутих у людей, свиней, щурів, а також на живих пацюках. Під час цієї доклінічної роботи вони зʼясували, що однієї м'ятної цукерки на день повинно вистачити для підтримки зубної емалі в умовах нормального зносу. Додатково до цього, вчені підозрюють, що ще одна цукерка на день насправді відновить кілька мікрометрів нової емалі на зубах, прибираючи пошкодження. Але тільки майбутні клінічні випробування, які скоро стартують, покажуть, чи так це насправді.

"Кожне дослідження триватиме два тижні, й ми очікуємо, що ці випробування триватимуть не більше трьох місяців", — заявив дантист Вашингтонського університету Самі Доган.

Якщо м'ятні цукерки, а також зубна паста і гелі, які команда планує розробити в майбутньому, діятимуть, як про це говорять вчені, вони стануть величезним кроком вперед у догляді за зубами, оскільки усунуть акцент зі збереження емалі на її відновлення.

Навіть відбілювальні смужки і відбілювачі, які покликані надати зубам більш здоровий вигляд, насправді можуть ще більше пошкодити емаль й оголити жовтуватий шар дентину, що лежить нижче. Можливість просто відновити здорову емаль значно поліпшить здоров'я зубів і навіть може змінити цілу галузь стоматології.

Раніше вчені з'ясували, що в молюска криптохітона стеллера (лат. Cryptochiton stelleri) зуби зроблені з рідкісного фосфату заліза, мінералу — азовскіта, який раніше знаходили тільки на скелястих берегах.