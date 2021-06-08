Украинская модель снялась в одном фильме с Сандрой Буллок и Брэдом Питтом

Отправляясь в Доминикану, девушка даже не представляла, где может оказаться.

Участника шоу "Супер Топ-модель по-украински" Катя Свинарчук снялась в романтической экшн-комедии "Затерянный город D", сыграв эпизодическую роль студентки-туристки. О том, как оказалась в компании голливудских суперзвезд, украинка написала на своей странице в Instagram.

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"Две недели назад я написала плаксивый пост в инстаграм, мол всё надоело, вот бы куда-то полететь… И тут мне сразу пишет моя подруга: "Катя! Так наши знакомые сейчас в Доминикане, снимают рекламные фото/видео для разных красивых вилл, полетели к ним!". Ну а я что? "Полетели!". Мне дали контакт консула Украины в Доминикане, которая и помогла найти билеты за день до вылета! Мало того, она и предложила сняться в фильме", – рассказала Катя.

В первый же день после прилета она узнала, что в районе, где девушка остановилась, американцы снимают фильм и как раз ищут девушку на роль студентки туристки.

"Консул отправила мои фотографии кастинг-директору и уже через пару дней мне пришло огромное сообщение на испанском языке со всей информацией, графиком и поздравлениями", – продолжила свой рассказ украинка.

Сначала ей пришлось сдать тест на коронавирус, затем она отправилась на примерку, а еще через день Катя прошла еще один тест, поскольку на съемочной площадке было очень много людей, поэтому проверяться на COVID-19 приходилось 2-3 раза. Съемочный день длился с шести утра до шести вечера.

"Надеюсь, что эти 3 "отпускных" дня, потраченных на съёмки, я потратила не зря", – отметила она.

Свинарчук добавила, что видела только выходившего из вертолёта Ченнинга Татума и Сандру Буллок, которая проходила рядом на съёмочной площадке. Брэда Питта увидеть ей не удалось.

Украинку приглашали остаться еще на день съемок, но она не смогла, поскольку должна была возвращаться домой. За работу она получила — 2400 песо (около 1150 грн).

Фильм "Затерянный город D" рассказывает о писательнице, которая узнает, что придуманные ею город существует на самом деле. Она отправляется на его поиски, которые сопряжены с опасностью. Режиссеры картины – братья Адам и Аарон Ни, а главные роли исполнили уже упомянутые Брэд Питт, Ченнинг Татум с конечно же Сандра Буллок.

Напомним, в Великобритании начали снимать новый, пятый по счету фильм про приключения археолога Индианы Джонса. Съемки многократно откладывали из-за пандемии коронавируса