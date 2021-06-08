Українська модель знялася в одному фільмі з Сандрою Буллок і Бредом Піттом

Вирушаючи в Домінікану, дівчина навіть не уявляла, де може опинитися.

Учасниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Катя Свинарчук знялася в романтичній екшн-комедії "Загублене місто D", зігравши епізодичну роль студентки-туристки. Про те, як опинилася в компанії голлівудських суперзірок, українка написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Два тижні тому я написала плаксивий пост в інстаграм, мовляв все набридло, от би кудись полетіти… І тут мені відразу пише моя подруга: "Катя! Так наші знайомі зараз в Домінікані, знімають рекламні фото/відео для різних красивих вілл, полетіли до них!". Ну а я що? "Полетіли!". Мені дали контакт консула України в Домінікані, яка і допомогла знайти квитки за день до вильоту! Мало того, вона і запропонувала знятися у фільмі", — розповіла Катя.

У перший же день після прильоту вона дізналася, що в районі, де дівчина зупинилася, американці знімають фільм і саме шукають дівчину на роль студентки туристки.

"Консул відправила мої фотографії кастинг-директору і вже через кілька днів мені прийшло величезна повідомлення іспанською мовою з усією інформацією, графіком і привітаннями", — продовжила свою розповідь українка.

Спочатку їй довелося здати тест на коронавірус, потім вона вирушила на примірку, а ще через день Катя пройшла ще один тест, оскільки на знімальному майданчику було дуже багато людей, тому перевірятися на COVID-19 доводилося 2-3 рази. Знімальний день тривав з шостої ранку до шостої вечора.

"Сподіваюся, що ці 3 "відпускних" дні, витрачених на зйомки, я витратила не дарма", — зазначила вона.

Свинарчук додала, що бачила Ченнінга Татума, що виходив з вертольота, і Сандру Буллок, яка проходила поруч на знімальному майданчику. Бреда Пітта побачити їй не вдалося.

Українку запрошували залишитися ще на день зйомок, але вона не змогла, оскільки повинна була повертатися додому. За роботу вона отримала — 2400 песо (близько 1150 грн).

Фільм "Загублене місто D" розповідає про письменницю, яка дізнається, що придумане нею місто існує насправді. Вона відправляється на його пошуки, які повʼязані з небезпекою. Режисери картини — брати Адам і Аарон Ні, а головні ролі виконали вже згадані Бред Пітт, Ченнінг Татум і звичайно ж Сандра Буллок.

Нагадаємо, у Великобританії почали знімати новий, пʼятий за рахунком фільм про пригоди археолога Індіани Джонса. Зйомки багаторазово відкладали через пандемію коронавірусу