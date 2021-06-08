Уникальный лот: на аукционе продадут Ford Escort, подаренный принцем Чарльзом Диане на помолвку

Машина принадлежала фанатке принцессы Уэльской, которая регулярно на нем ездила и проводила техосмотр

Ford Escort, который принц Чарльз подарил принцессе Диане в качестве подарка на помолвку, будет выставлен на аукцион 29 июня. И цена на этот лот стартует с 40 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо, как для такого "винтажного" автомобиля, хоть и в хорошем состоянии. Об этом пишет Daily Mail.

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Ford Escort Mk III Ghia был выпущен в 1980 году. Принц Чарльз подарил его Диане, тогда еще не принцессе, а Диане Фрэнсис Спенсер, на помолвку в 1981 году.

Именно на этой машине с номерным знаком WEV 297W Диана посещала матчи по поло, в которых принимал участие ее жених, каталась с ним на свидания и использовала буквально каждый день. К машине она относилась бережно и очень ее любила. Даже украсила капот серебристой статуэткой лягушки, которую ей подарила старшая сестра, леди Сара Спенсер.

Машину она продала уже будучи принцессой Уэльской, через два месяца после рождения принца Уильяма в 1982 году. И лягушку сохранила, как талисман. Та, что украшает капот сейчас – копия.

[ + – ] Ford Escort принцессы Дианы

В 1995 автомобиль приобрел торговец антиквариатом для своей дочери за скромные 6 тысяч фунтов.

Затем машина была продана некоей Тине Киркпатрик, поклоннице принцессе Уэльской, которая была рада заполучить такой интересный артефакт. Но она никому не сообщала, кому авто принадлежало ранее. Зато каталась на нем по родной деревне Хартфордшир, проводила регулярное техобслуживание и решила сейчас продать, хоть до сих пор и испытывает к машине "сентиментальные чувства". Она рассказывала знакомым, что Ford Дианы ее первая машина, поэтому она к ней так привязана.

"Я чувствовал, что его история и происхождение настолько уникальны, что я не хотела, чтобы об этом знали многие люди. Это отличная надежная "лошадка". Она была моей 20 лет, и теперь я чувствую, что настало время ее продать", — рассказала владелица уникального авто.

У Escort с двигатель 1,6 л, пробег всего 83 тысячи миль, он хранился в гараже и находится в полностью рабочем состоянии.

[ + – ] Ford Escort принцессы Дианы

Льюис Рабетт из аукционного дома Reeman Dansie сказал, что хоть это и скромный Ford Escort, но "тот, кто был его первым владельцем, выводит этот автомобиль на совершенно другой уровень".

"Есть много людей, которые собирают памятные вещи Дианы. Есть также люди, которые коллекционируют классические автомобили, и это идеальный экземпляр для любого гаража", — отметил он.

Напомним, ранее на аукцион выставили классический Rolls-Royce Silver Wraith II, который принадлежал мятежной принцессе Маргарет, младшей сестре королевы Елизаветы. Также с молотка пустят Range Rover, принадлежавший Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, а также Bentley Елизаветы II. "Мотор с небольшим пробегом, полным сервисом и одной заботливой владелицей", – так описывают роскошное авто, наездившее всего 2492 мили (4010 км) менеджеры салона.