Унікальний лот: на аукціоні продадуть Ford Escort, подарований принцом Чарльзом Діані на заручини

Машина належала фанатці принцеси Уельської, яка регулярно на ньому їздила та проводила техогляд.

Ford Escort, який принц Чарльз подарував принцесі Діані на заручини, буде виставлений на аукціон 29 червня. І ціна на цей лот стартує із 40 тисяч фунтів стерлінгів. Непогано, як для такого "вантажного" автомобіля, хоч і в хорошому стані. Про це пише Daily Mail.

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Ford Escort Mk III Ghia був випущений в 1980 році. Принц Чарльз подарував його Діані, тоді ще не принцесі, а Діані Френсіс Спенсер, на заручини в 1981 році.

Саме на цій машині з номерним знаком WEV 297W Діана відвідувала матчі з поло, в яких брав участь її наречений, каталася з ним на побачення і використовувала буквально щодня. До машини вона ставилася дбайливо і дуже її любила. Навіть прикрасила капот сріблястою статуеткою жаби, яку їй подарувала старша сестра, леді Сара Спенсер.

Машину вона продала вже будучи принцесою Уельською, через два місяці після народження принца Вільяма в 1982 році. І жабу зберегла, як талісман. Та, що прикрашає капот зараз, — копія.

[ + – ] Ford Escort принцеси Діани

У 1995 автомобіль придбав торговець антикваріатом для своєї дочки за скромні 6 тисяч фунтів.

Потім машина була продана якійсь Тіні Кіркпатрік, шанувальниці принцеси Уельської, яка була рада отримати такий цікавий артефакт. Але вона нікому не повідомляла, кому авто належало раніше. Зате каталася на ньому по рідному селу Хартфордшир, проводила регулярне техобслуговування і вирішила зараз продати, хоч досі й відчуває до машини "сентиментальні почуття". Вона розповідала знайомим, що Ford Діани її перша машина, тому вона до неї так прив'язана.

"Я відчувала, що її історія та походження настільки унікальні, що я не хотіла, щоб про це знали багато людей. Це відмінна надійна "конячка". Вона була моєю 20 років, і тепер я відчуваю, що настав час її продати", — розповіла власниця унікального авто.

В Escort двигун 1,6 л, пробіг всього 83 тисячі миль, він зберігався в гаражі та знаходиться в повністю робочому стані.

[ + – ] Ford Escort принцеси Діани

Льюїс Рабетт з аукціонного будинку Reeman Dansie сказав, що хоч це і скромний Ford Escort, але "той, хто був його першим власником, виводить цей автомобіль на абсолютно інший рівень".

"Є багато людей, які збирають пам'ятні речі Діани. Є також люди, які колекціонують класичні автомобілі, і це ідеальний екземпляр для будь-якого гаража", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше на аукціон виставили класичний Rolls-Royce Silver Wraith II, який належав бунтівній принцесі Маргарет, молодшій сестрі королеви Єлизавети. Також із молотка пустять Range Rover, який належав Кейт Міддлтон і принцу Вільяму, а також Bentley Єлизавети II. "Мотор із невеликим пробігом, повним сервісом та однією турботливою власницею", — так описують розкішне авто, яке проїздило всього 2 492 миль (4 010 км), менеджери салону.