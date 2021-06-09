"Кровавые платья" и взрыв цвета: Сара Бертон представила новую коллекцию Alexander McQueen

Анемоны на платье напоминают местами пятна крови, что придает коллекции в какой-то мире опасный вид. На самом деле автор подчеркивает силу женщины и твердость ее характера.

Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen представила лукбук новой коллекции "Осень-зима 2021" под названием Anemones в виде портретов.

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В объективе итальянского фотографа Паоло Роверси модели предстали в нарядах, на которые дизайнера вдохновили эти красивые цветы. Бертон назвала их самыми эфемерными цветами, "которые здесь перманентны в ткани". Однако при первом взгляде на платья кажется, что они испачканы в крови. Сыграв на ассоциациях, Бертон усилила образ женщины-амазонки.

"Женщины, носящие платья с анемонами, становятся почти как цветы, как их воплощение, их характер – но твердый, уверенный, сияющий и сильный", – считает она.

Цветочный узор абстрактен и будто взрывается на платьях и юбках из поликоттона из черного и розового золота, а также на футболках из белого джерси и толстых трикотажных изделиях. Принт также присутствует на рукавах черной кожаной косухи.

В другом образе байкерский силуэт смягчается и подчеркивается продуманными деталями: вырезом в форме сердца, талия с баской с завязками.

Признанный крой и точность Alexander McQueen проявляются в отделке корсета, а также в использовании тонкой вышивки на шелке, асимметричных разрезах и контрастных сочетаниях тканей.

"Кажется, что сейчас время для исцеления, для под вдохновения новой жизни, для изучения отголосков прошлого, чтобы обогатить наше будущее. Более чем когда-либо чувство человечности, команды, работающей вместе с единственной целью – сделать что-то красивое, значимое, – кажется одновременно драгоценным и важным", – отметила Бертон.

Напомним, недавно французский модный дом Balenciaga,представил необычный виртуальный показ, в котором все образы представляла одна модель, размноженная с помощью технологии deep fake. Кроме того Демна Гвасалия продемонстрировал новый результат коллаборации с Crocs – кроксы на шпильке.