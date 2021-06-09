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Солнечное затмение июня 2021. Что можно и чего нельзя делать в этот день

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Фото: Getty Images

Солнечное затмение издревле пугало людей, потому что считалось дурным знаком и предвестником бед. Однако на самом деле это – лучший период избавиться от проблем и хлама и начать строить планы на новую жизнь.

10 июня в 13:43 по киевскому времени произойдет солнечное затмения, во время которого Луна окажется между Солнцем и Землей и вокруг нее образуется яркое солнечное кольцо. Благодаря этому явлению затмение называется кольцевым. Фокус разбирался, как солнечное затмение влияет на человека, и чего следует ожидать в этот день.

Почему люди боятся солнечного затмения

Еще издавна считалось, что солнечное и лунное затмения – знаки свыше и предвестники больших неприятностей и катаклизмов, поэтому их опасались и старались заранее вычислить и подготовиться к ним.

Неудивительно, что это природное явление влияет в первую очередь на психоэмоциональное состояние большинства людей. Человек становится беспокойным, у него появляется чувство беспричинной тревоги, вплоть до паники. В такие моменты вероятны и эмоциональные всплески: гнев, агрессия или истерика. Ученые доказали, что в этот период также возрастает количество попыток свести счеты с жизнью, немало из которых заканчиваются, к сожалению, трагически.

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Такие эмоциональные волнения имеют под собой основание, которое описали исследователи. По их словам, наш ментальный организм, зависимый от солнечного света, испытывает чувство потери привычной солнечной активности, поэтому тревожность у многих и зашкаливает.

Солнечное затмение и здоровье человека

Когда Солнце и Луна оказываются в одной точке во время затмения, их энергии оказывают сильнейшее влияние на человека. Особенно это чувствуют на себе люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У гипертоников поднимается артериальное давление, сужаются сосуды, а сердце начинает биться сильнее, увеличивая мощность выброса крови. В результате она неравномерно поступает в разные полушария головного мозга, из-за чего многие испытывают головные боли. Хуже становится и тем людям, которые проходят курсы лечения.

Поскольку в период затмения эмоциональный фон человека ухудшается, а тревожность возрастает, увеличивается риск аварий и травм.

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Фото: Getty Images

Исходя из этого, врачи не советуют развивать активность в такие дни, а чтобы избежать дискомфорта со здоровьем, рекомендуют принимать контрастный душ, отдыхать и стараться не выходить из дома без лишней надобности.

Чтобы легче пережить трудный день, необходимо максимально расслабиться. Побороть страх помогут медитация и йога, молитвы, аудиомантры. Кстати, считается, что во время затмений сила мантр особенно сильна. 

Чего нельзя делать во время солнечного затмения

За 3 часа до и после затмения не рекомендуется есть и употреблять алкоголь. Если же по расписанию прием пищи необходим, лучше ограничиться сырыми фруктами или овощами.

Нельзя ссориться и затевать конфликты. Лучше воздержаться от любых перепалок и перенести выяснение отношений на другой день. То же касается и путешествий, если они попадают на день солнечного затмения. Правильнее будет отложить их на более благоприятное время.

В день солнечного затмения не стоит заключать сделки и договора, делать крупные покупки. Также это время крайне неблагоприятно для хирургических вмешательств, поскольку нельзя предсказать, какими будут последствия серьезных операций.

В этот день нельзя думать о плохом и нагружаться проблемами. Держите свой ум свободным от негативных мыслей. Вам помогут расслабляющие практики: теплая пенная ванна, ароматные свечи, приятная медитативная музыка.

Фото: Getty Images

За три часа до затмения и во время него не рекомендуется смотреть на Солнце и не находиться в его лучах. Если затмение настигло человека в дороге, лучше в этот момент припарковаться у какого-то помещения, куда можно будет зайти и посидеть минут 5-10.

В день солнечного затмения рекомендуют избегать мест большого скопления людей, чтобы чьи-то страхи перед природным явлениям не спровоцировали панику и хаос.

Что нужно сделать в период солнечного затмения

Еще до затмения следует отдать все долги, сделать уборку, избавиться от старых и ненужных вещей, освободив место новому в своем доме и жизни.

Астрологи рекомендуют быть на позитиве и фиксировать внимание только на положительных моментах. Все, что человек чувствует и транслирует в этот день, окажет влияние на его дальнейшую жизнь и здоровье.

В такие моменты самое время начинать бросать курить, пить и другие вредные привычки. День солнечного затмения – лучшее время для того, чтобы мысленно попросить прощения у всех, перед кем виноваты, и простить своих обидчиков самим.

В день солнечного затмения обостряются интуиция и творческие способности, поэтому стоит этим воспользоваться по полной, чтобы определить свои цели и пути их достижения. После 23:00 можно составить список того, что бы хотели получить во всех сферах, начиная работой и заканчивая отношениями. Импульсы, посланные во Вселенную в это время, вернуться с желаемым.

Напомним, астрономы предсказали крупное солнечное затмение через 6 лет. Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года и по 2114 годы, а лучшим местом, для наблюдения этого явления является египетская Долина Царей. 