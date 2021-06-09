Сонячне затемнення червня 2021. Що можна і чого не можна робити в цей день

Сонячне затемнення здавна лякало людей, тому що вважалося поганим знаком і передвісником біди. Однак, насправді це — найкращий період позбутися від проблем і мотлоху та почати будувати плани на нове життя.

10 червня о 13:43 за київським часом відбудеться сонячне затемнення, під час якого Місяць опиниться між Сонцем та Землею і навколо неї утворюється яскраве сонячне кільце. Завдяки цьому явищу затемнення називається кільцевим. Фокус розбирався, як сонячне затемнення впливає на людину і чого варто очікувати в цей день.

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Чому люди бояться сонячного затемнення

Ще з давніх-давен вважалося, що сонячне і місячне затемнення — знаки зверху і провісники великих неприємностей і катаклізмів, тому їх побоювалися і намагалися заздалегідь вирахувати і підготуватися до них.

Не дивно, що це природне явище впливає спершу на психоемоційний стан більшості людей. Людина стає неспокійною, у неї з'являється почуття безпричинної тривоги, аж до паніки. У такі моменти вірогідні й емоційні сплески: гнів, агресія чи істерика. Учені довели, що в цей період також зростає кількість спроб звести рахунки з життям, чимало з яких закінчуються, на жаль, трагічно.

Такі емоційні хвилювання мають під собою підставу, яку описали дослідники. За їхніми словами, наш ментальний організм, залежний від сонячного світла, відчуває почуття втрати звичної сонячної активності, тому тривожність у багатьох і зашкалює.

Сонячне затемнення і здоров'я людини

Коли Сонце і Місяць опиняються в одній точці під час затемнення, їхні енергії справляють сильний вплив на людину. Особливо це відчувають на собі люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями. У гіпертоніків піднімається артеріальний тиск, звужуються судини, а серце починає битися сильніше, збільшуючи потужність викиду крові. У результаті вона нерівномірно надходить у різні півкулі головного мозку, через що багато хто відчуває головний біль. Гірше стає і тим людям, які проходять курси лікування.

Оскільки в період затемнення емоційний фон людини погіршується, а тривожність зростає, збільшується ризик аварій і травм.

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Виходячи з цього, лікарі не радять бути активними в такі дні, а щоб уникнути дискомфорту зі здоров`ям, рекомендують приймати контрастний душ, відпочивати і намагатися не виходити з дому без зайвої потреби.

Щоб легше пережити важкий день, необхідно максимально розслабитися. Побороти страх допоможуть медитація та йога, молитви, аудіомантри. До речі, вважається, що під час затемнень сила мантр особливо сильна.

Чого не можна робити під час сонячного затемнення

За 3 години до і після затемнення не рекомендується їсти і вживати алкоголь. Якщо ж за розкладом прийом їжі необхідний, краще обмежитися сирими фруктами чи овочами.

Не можна сваритися і починати конфлікти. Краще утриматися від будь-яких перепалок і перенести з'ясування відносин на інший день. Те ж стосується і подорожей, якщо вони потрапляють на день сонячного затемнення. Правильніше буде відкласти їх на більш сприятливий час.

У день сонячного затемнення не варто укладати угоди і договори, робити великі покупки. Також цей час украй несприятливий для хірургічних втручань, оскільки не можна передбачити, якими будуть наслідки серйозних операцій.

У цей день не можна думати про погане і навантажуватися проблемами. Тримайте свій розум вільним від негативних думок. Вам допоможуть практики розслаблення: тепла пінна ванна, ароматні свічки, приємна медитативна музика.

Фото: Getty Images

За три години до затемнення і під час нього не рекомендується дивитися на Сонце і перебувати в його променях. Якщо затемнення спіткало людину в дорозі, краще в цей момент припаркуватися біля якогось приміщення, куди можна буде зайти і посидіти хвилин 5-10.

У день сонячного затемнення рекомендують уникати місць великого скупчення людей, щоб чиїсь страхи перед природним явищем не спровокували паніку і хаос.

Що потрібно зробити в період сонячного затемнення

Ще до затемнення варто віддати всі борги, зробити прибирання, позбутися старих і непотрібних речей, звільнивши місце новому у своєму будинку і житті.

Астрологи рекомендують бути на позитиві і фіксувати увагу тільки на позитивних моментах. Усе, що людина відчуває і транслює в цей день, вплине на її подальше життя і здоров'я.

У такі моменти саме час починати кидати палити, пити та інші шкідливі звички. День сонячного затемнення — найкращий час для того, щоб подумки попросити вибачення у всіх, перед ким ви винні, і пробачити своїх кривдників самим.

У день сонячного затемнення загострюються інтуїція і творчі здібності, тому варто цим скористатися по повній, щоб визначити свої цілі і шляхи їх досягнення. Після 23:00 можна скласти список того, що б хотіли отримати в усіх сферах, починаючи з роботи і закінчуючи стосунками. Імпульси, послані у Всесвіт у цей час, повернуться з бажаним.

Нагадаємо, що астрономи передбачили велике сонячне затемнення через 6 років. Повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року буде найтривалішим на суші з 1991 року і по 2114 рік, а найкращим місцем для спостереження цього явища є єгипетська Долина Царів.