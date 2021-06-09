Марго Робби превратила свой дом в Лос-Анджелесе в крепость из-за волны преступности в районе

Актриса Марго Робби приобрела "дом мечты" несколько лет назад, но теперь вынуждена возводить вокруг него трехметровый забор

Звезда фильмов "Однажды в Голливуде" и "Отряд самоубийц" строит забор вокруг своего особняка в Лос-Анджелесе и монтирует железные ворота, после того как в районе на 177% возрос уровень преступности. Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби приобрела участок за 6,5 миллионов долларов в районе Венеция в Лос-Анджелесе в 2019 году. Тогда этот район, прилегающий к пляжной зоне, считался спокойным и весьма подходящим для звездного проживания.

Однако пока актриса и ее муж Том Экерли строили дом и готовились к переезду, район захлестнула волна преступности, и им срочно пришлось переделывать проект. Теперь дом больше напоминает бетонный бункер. А вокруг возвели трехметровую стену. Также покой актрисы будут охранять железные ворота, которые будут открываться только после предъявления специального пропуска.

[ + – ] Дом Марго Робби в Лос-Анджелесе [ + – ] Дом Марго Робби в Лос-Анджелесе

Местные жители говорят, что ситуация в районе изменилась после пандемии коронавируса. Венецию заполонили бездомные, которые раскинули целый палаточный городок на пляже, а уровень преступности вырос на 177%.

"Это теперь совершенно другой район, недели тот, когда тут землю купили Марго и Том", — заявил журналистам сосед звезды.

[ + – ] Марго Робби и ее муж Том Экерли

А один из бездомных и вовсе заявил журналистам, что актриса "напрашивается на проблемы, продолжая стройку".

"Я знаю, тут полно людей, которые вломятся в дом Марго, потому что знают, что у нее есть деньги. Лучше бы ей было бросить эту затею. Не знаю, кому надо тратить миллионы, чтобы жить рядом со всем этим", — заявил обитатель палаточного городка.

Тем временем 81-летний сосед Марго и Тома в Венеции, звезда фильма "Крокодил Данди" Пол Хоган недавно рассказал фанатам, что он уже "отчаялся" продать свой дом и вернуться в Австралию.

[ + – ] Марго Робби и Пол Хоган

Пол переехал в США из Сиднея еще в 2005 году. И теперь "вынужден прятаться" в своем укрепленном поместье за 4,5 миллионов долларов. Потому что продать он его не может.

Владельцы местных магазинов рассказывают, что после наступления темноты выходить из домов стало опасно и нападения в районе участились.

Район Венеция, расположенный в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса, традиционно был главной туристической достопримечательностью калифорнийского города. Однако теперь его заполонили бездомные и преступники. Сотни жителей уже подписались под письмом местным властям, чтобы они решили проблему.