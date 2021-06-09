Марго Роббі перетворила свій будинок в Лос-Анджелесі у фортецю через хвилю злочинності в районі

Актриса Марго Роббі придбала "будинок мрії" кілька років тому, але тепер змушена зводити навколо нього триметровий паркан.

Зірка фільмів "Одного разу в Голлівуді" і "Загін самогубців" будує паркан навколо свого особняка в Лос-Анджелесі і монтує залізні ворота, після того як в районі на 177% зріс рівень злочинності. Про це пише Daily Mail.

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Марго Роббі придбала ділянку за 6,5 мільйонів доларів в районі Венеція у Лос-Анджелесі у 2019 році. Тоді цей район, прилеглий до пляжної зони, вважався спокійним і досить хорошим для зоряного проживання.

Однак поки актриса та її чоловік Том Акерлі будували будинок і готувалися до переїзду, район поглинула хвиля злочинності, і їм терміново довелося переробляти проект. Тепер будинок більше нагадує бетонний бункер. А навколо звели триметрову стіну. Також спокій актриси охоронятимуть залізні ворота, які будуть відкриватися тільки після пред'явлення спеціального пропуску.

[ + – ] Будинок Марго Роббі в Лос-Анджелесі [ + – ] Будинок Марго Роббі в Лос-Анджелесі

Місцеві жителі кажуть, що ситуація в районі змінилася після пандемії коронавірусу. Венецію заполонили безпритульні, які розкинули ціле наметове містечко на пляжі, а рівень злочинності зріс на 177%.

"Це тепер зовсім інший район, ніж той, коли тут землю купили Марго і Том", — заявив журналістам сусід зірки.

[ + – ] Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі

А один з бездомних і зовсім заявив журналістам, що актриса "напрошується на проблеми, продовжуючи будівництво".

"Я знаю, тут повно людей, які вломилися б в будинок Марго, тому що знають, що у неї є гроші. Краще б їй було кинути цю затію. Не знаю, кому треба витрачати мільйони, щоб жити поруч з усім цим", — заявив мешканець наметового містечка.

Тим часом 81-річний сусід Марго і Тома у Венеції, зірка фільму "Крокодил Данді" Пол Хоган недавно розповів фанатам, що він уже "зневірився" продати свій будинок і повернутися до Австралії.

[ + – ] Марго Роббі і Пол Хоган

Пол переїхав до США з Сіднея ще у 2005 році. І тепер "змушений ховатися" у своєму укріпленому маєтку за 4,5 мільйонів доларів. Тому що продати він його не може.

Власники місцевих магазинів розповідають, що після настання темряви виходити з будинків стало небезпечно і напади в районі почастішали.

Район Венеція, розташований за 30 кілометрів від центру Лос-Анджелеса, традиційно був головною туристичною визначною пам'яткою каліфорнійського міста. Однак тепер його заполонили бездомні і злочинці. Сотні жителів уже підписалися під листом місцевій владі, щоб вони вирішили проблему.