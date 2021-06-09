Умерла исполнительница главной роли в киносказке "Три орешка для Золушки" Либуше Шафранкова

Актриса 7 лет боролась с раком легких, который ей диагностировали еще в 2014-м.

Чешская актриса Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни, проиграв битву с онкологическим заболеванием. Первой о ее смерти сообщила жена актера Павла Травничека, партнера Либуше по знаменитым киносказкам, Моника на своей странице в социальной сети Facebook.

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"R.I.P. Либушка. Мы в шоке", – написала она.

Актриса стала очень популярной после выхода на экраны киносказки "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека в 1973 году. Когда ее пригласили на эту роль, ей исполнилось 19 лет, и у нее уже была за плечами картина "Бабушка", в которой она сыграла роль писательницы в детстве. Еще одним плюсом в ее утверждении на роль Золушки стало то, что она умела хорошо держаться в седле. Принца тогда сыграл Павел Травничек, о котором упоминалось выше.

Слава буквально обрушилась на нее, и ей стали доверять роли принцесс, настолько она умела раскрыть своих героинь, которые у нее получались невинными, добрыми и очаровательными. Либуше сыграла в картинах "Русалочка" (1975), "Принц и Вечерняя Звезда" (1979), "Третий принц" (1982), "Праздник подснежников" (1983) и многих других.

От принцесс актриса доросла и до королевы, исполнив соответствующую роль в юмористической сказке "Заклинания королей".

Первые проблемы со здоровьем у нее выявили в 2009 году. Но тогда актриса сумела оправиться и очень быстро вернулась к работе. В 2014 году врачи диагностировали у Шафранковой рак легких, и она начала борьбу с коварной болезнью. Когда в 2015 году президент Чехии наградил ее высшей наградой за заслуги в области искусства, за ней вышла ее сестра Мирослава, которая снималась вместе с ней в "Русалочке". Сама Либуше не смогла посетить мероприятие из-за болезни.

У Шафранковой остались супруг Йозеф Абргам и сын Йозеф Абргам-младший. Последний стал известным в Чехии продюсером и уже снял пять сериалов.

Напомним, 3 июня в Киеве скончался народный артист Украины Валерий Шептекита, который недавно снялся в сериале "Папик". Причиной его смерти стали осложнения из-за коронавируса. Ему был 81 год.