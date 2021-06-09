Померла виконавиця головної ролі в кіноказці "Три горішки для Попелюшки" Лібуше Шафранкова

Акторка 7 років боролася з раком легенів, який їй діагностували ще в 2014-му.

Чеська акторка Лібуше Шафранкова померла на 69-му році життя, програвши битву з онкологічним захворюванням. Першою про її смерть повідомила дружина актора Павла Травнічека, партнера Лібуше в знаменитій кіноказці, Моніка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"RIP Лібушка. Ми в шоці", — написала вона.

Акторка стала дуже популярною після виходу на екрани кіноказки "Три горішки для Попелюшки" режисера Вацлава Ворлічека в 1973 році. Коли її запросили на цю роль, їй виповнилося 19 років, і в неї вже була за плечима картина "Бабуся", в якій вона зіграла роль письменниці в дитинстві. Ще одним плюсом для її затвердження на роль Попелюшки стало те, що вона вміла добре триматися в сідлі. Принца тоді зіграв Павло Травнічек, про якого згадувалося вище.

Слава буквально обрушилася на неї, і їй почали довіряти ролі принцес, настільки вона вміла розкрити своїх героїнь, які у неї виходили безневинними, добрими і чарівними. Лібуше зіграла в картинах "Русалонька" (1975), "Принц і Вечірня Зірка" (1979), "Третій принц" (1982), "Свято пролісків" (1983) і багатьох інших.

Від принцес акторка доросла і до королеви, виконавши відповідну роль в гумористичній казці "Заклинання королів".

Перші проблеми зі здоров'ям у неї зафіксували в 2009 році. Але тоді акторка зуміла оговтатися і дуже швидко повернулася до роботи. У 2014 році лікарі діагностували у Шафранкової рак легенів, і вона почала боротьбу з підступною хворобою. Коли в 2015 році президент Чехії нагородив її найвищою нагородою за заслуги в галузі мистецтва, за нею вийшла її сестра Мирослава, яка знімалася разом із нею в "Русалоньці". Сама Лібуше не змогла відвідати захід через хворобу.

У Шафранкової залишилися чоловік Йозеф Абргам і син Йозеф Абргам-молодший. Останній став відомим у Чехії продюсером і вже зняв п'ять серіалів.

Нагадаємо, 3 червня в Києві помер народний артист України Валерій Шептекита, який нещодавно знявся в серіалі "Папік". Причиною його смерті стали ускладнення через коронавірус. Йому був 81 рік.