В Австралии жестоким людям пожизненно запретили держать животных
За последние два года в стране произошло несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными, которые в определенной мере и повлияли на принятие закона.
Новый Южный Уэльс в Австралии стал первым штатом, где ввели в действие пожизненный запрет для людей, осужденных за жестокое обращение с животными или зоофилию, владеть животными или работать с ними. Об этом в Twitter написала один из инициаторов закона, депутат от Партии справедливости в отношении животных Эмма Херст, боровшаяся за его принятие два последних года.
"НЮУ только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", – говорится в сообщении.
Депутат призналась, что ее искренне удивлял и возмущал тот факт, что ранее не существовало подобного запрета, и даже если человек ранее жестоко относился к животным и издевался, ему не запрещалось и дальше работать с ними, разводить их или покупать.
"Теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под присмотром или работать с ними на всю жизнь", – подчеркнула Херст.
За последние два года в Австралии произошло несколько резонансных случаев, связанных с издевательствами над животными.
В одном случае владельцу сиднейского контактного зоопарка, который попал в тюрьму за то, что он шесть раз ударил собаку вилами перед тем, как повесить ее на дереве, чтобы умереть, было разрешено продолжить работу с животными. В втором случае нарушители были признаны виновными в убийстве кенгуру ножом и стрельбе из лука в щенка.
"К сожалению, никому, осужденному за эти действия, не было запрещено работать с животными или содержать их, что означает, что животные по-прежнему подвергаются риску со стороны этих преступников", – сказала депутат.
В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, и в судебной практике уже есть случаи, когда тех, кто издевался над ними, приговорили к реальным тюремным срокам. Так, житель Полтавщины получил 6 лет за издевательство над котом. А в Северодонецке мужчина предстал перед судом за жестокое обращение с собакой.