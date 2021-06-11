В Австралии жестоким людям пожизненно запретили держать животных

За последние два года в стране произошло несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными, которые в определенной мере и повлияли на принятие закона.

Новый Южный Уэльс в Австралии стал первым штатом, где ввели в действие пожизненный запрет для людей, осужденных за жестокое обращение с животными или зоофилию, владеть животными или работать с ними. Об этом в Twitter написала один из инициаторов закона, депутат от Партии справедливости в отношении животных Эмма Херст, боровшаяся за его принятие два последних года.

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"НЮУ только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", – говорится в сообщении.

Депутат призналась, что ее искренне удивлял и возмущал тот факт, что ранее не существовало подобного запрета, и даже если человек ранее жестоко относился к животным и издевался, ему не запрещалось и дальше работать с ними, разводить их или покупать.

"Теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под присмотром или работать с ними на всю жизнь", – подчеркнула Херст.

За последние два года в Австралии произошло несколько резонансных случаев, связанных с издевательствами над животными.

В одном случае владельцу сиднейского контактного зоопарка, который попал в тюрьму за то, что он шесть раз ударил собаку вилами перед тем, как повесить ее на дереве, чтобы умереть, было разрешено продолжить работу с животными. В втором случае нарушители были признаны виновными в убийстве кенгуру ножом и стрельбе из лука в щенка.

"К сожалению, никому, осужденному за эти действия, не было запрещено работать с животными или содержать их, что означает, что животные по-прежнему подвергаются риску со стороны этих преступников", – сказала депутат.

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, и в судебной практике уже есть случаи, когда тех, кто издевался над ними, приговорили к реальным тюремным срокам. Так, житель Полтавщины получил 6 лет за издевательство над котом. А в Северодонецке мужчина предстал перед судом за жестокое обращение с собакой.