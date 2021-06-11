В Австралії жорстоким людям довічно заборонили тримати тварин

За останні два роки в країні сталося кілька обурливих випадків жорстокого поводження з тваринами, які певною мірою і вплинули на ухвалення закону.

Новий Південний Уельс в Австралії став першим штатом, де надали чинності довічній забороні для людей, засуджених за жорстоке поводження з тваринами або зоофілію, володіти тваринами або працювати з ними. Про це в Twitter написала одна з ініціаторок закону, депутатка від Партії справедливості щодо тварин Емма Херст, яка боролася за його ухвалення два останні роки.

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"НПУ щойно став першим австралійським штатом, який ввів автоматичні довічні заборони на тварин проти жорстоких людей. Пропонований нами новий закон щойно ухвалений обома палатами", — йдеться в повідомленні.

Депутатка зізналася, що її щиро дивував та обурював той факт, що раніше не існувало подібної заборони, і навіть якщо людина раніше жорстоко ставилася до тварин і знущалася, їй не заборонялося і далі працювати з ними, розводити їх або купувати.

"Тепер винним автоматично дозволяється тримати домашніх тварин під наглядом або працювати з ними на все життя", — підкреслила Херст.

За останні два роки в Австралії сталося кілька резонансних випадків, пов'язаних зі знущаннями над тваринами.

В одному випадку власнику сіднейського контактного зоопарку, який потрапив до в'язниці за те, що він шість разів ударив собаку вилами перед тим, як повісити її на дереві, щоб померти, було дозволено продовжити роботу з тваринами. У другому випадку порушники були визнані винними у вбивстві кенгуру ножем і стрільби з лука в цуценя.

"На жаль, нікому, засудженому за ці дії, не було заборонено працювати з тваринами або утримувати їх, що означає, що тварини, як і раніше піддаються ризику з боку цих злочинців", — сказала депутатка.

В Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність, і в судовій практиці вже є випадки, коли тих, хто знущався над ними, засудили до реальних термінів ув'язнення. Так, житель Полтавщини отримав 6 років за знущання над котом. А в Сєвєродонецьку чоловік постав перед судом за жорстоке поводження із собакою.