Супермодель Кейт Мосс решила освоить новую профессию

На теле самой Кейт – семь татуировок, в том числе и баснословно дорогие, но теперь она хочет украшать рисунками других людей/

47-летняя британская супермодель Кейт Мосс учится на татуировщика и уже сделала свой первый рисунок, сообщил изданию Sunday Mirror ее давний друг и мастер тату Дэниел Касоне. По его словам, Мосс попросила его обучить ее этому делу.

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Кейт и Дэниэл подружились после того, как она посетила его в Лондоне и доверила ему поправить знаменитую татуировку ласточки, сделанную британским художником Люсьеном Фрейдом.

Касоне рассказал, что модель очень хочет научиться делать татуировки, а после нескольких занятий с ним она набила ему на руке слово "Кейт" и рисунок в виде сердечка:

"Это было довольно болезненно, потому что она не знала, что делать, и иглы вошли довольно глубоко, но я не стал возражать".

У самой Кейт Мосс – всего семь собственных татуировок, включая якорь и два сердца, а также ласточки художника Фрейда, одного из самых знаменитых и высокооплачиваемых художников XX века, а также внука Зигмунда Фрейда. Он скончался в 2011 году в возрасте 88 лет, но она поручила Касоне подправить его рисунки, когда они начали тускнеть.

"Я не хотел трогать его работы, но я немного поправил их, и немного освежил его для нее", – признался татуировщик.

Татуировка Фрейда представляет собой двух маленьких птичек на пояснице звезды. В одном из интервью Мосс призналась, что изначально Люсьен хотел набить ей курицу, но все же сделал выбор в пользу ласточек. Такая его работа может стоить около полутора миллиона долларов.

Ценность своих тату осознает и сама Кейт.

"Это же подлинный Фрейд. Интересно, сколько коллекционер заплатил бы за это? Несколько миллионов? Я бы могла сделать пересадку кожи", – пошутила она однажды.

Кроме того, Фрейд нарисовал портрет обнаженной беременной супермодели, причем работа над ним продолжалась 9 месяцев. Позже он был продан на аукционе за 3,9 миллиона фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт Мосс и Люсьен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда Фото: Соцсети

Напомним, Кейт Мосс повторила знаменитую фотосессию для журнала Vogue через 28 лет.