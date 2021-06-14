Супермодель Кейт Мосс вирішила освоїти нову професію

На тілі Кейт — сім татуювань, зокрема й надзвичайно дорогі, але тепер вона хоче прикрашати малюнками інших людей.

47-річна британська супермодель Кейт Мосс вчиться на татуювальника і вже зробила свій перший малюнок, повідомив виданню Sunday Mirror її давній друг і майстер тату Деніел Касон. За його словами, Мосс попросила його навчити її цієї справи.

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Кейт і Деніел подружилися після того, як вона відвідала його в Лондоні та довірила йому поправити знамените татуювання ластівки, зроблене британським художником Люсьєном Фрейдом.

Касон розповів, що модель дуже хоче навчитися робити татуювання, а після декількох занять з ним вона набила йому на руці слово "Кейт" і малюнок у вигляді сердечка:

"Це було досить болісно, тому що вона не знала, що робити, і голки увійшли досить глибоко, але я не заперечував".

У Кейт Мосс — всього сім власних татуювань, враховуючи якір і два серця, а також ластівки художника Фрейда, одного з найзнаменитіших і високооплачуваних художників XX століття, а також онука Зігмунда Фрейда. Він помер у 2011 році у віці 88 років, але вона доручила Касону підправити його малюнки, коли вони почали тьмяніти.

"Я не хотів чіпати його роботи, але я трохи поправив їх, і трохи освіжив його для неї", — зізнався татуювальник.

Татуювання Фрейда являє собою двох маленьких пташок на попереку зірки. В одному з інтерв'ю Мосс зізналася, що спочатку Люсьєн хотів набити їй курку, але все ж зробив вибір на користь ластівок. Така його робота може коштувати майже півтора мільйони доларів.

Цінність своїх тату усвідомлює і сама Кейт.

"Це ж справжній Фрейд. Цікаво, скільки колекціонер заплатив би за це? Кілька мільйонів? Я б могла зробити пересадку шкіри", — пожартувала вона одного разу.

Крім того, Фрейд намалював портрет оголеної вагітної супермоделі, причому робота над ним тривала 9 місяців. Пізніше він був проданий на аукціоні за 3,9 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт Мосс і Люсьєн Фрейд, онук Зігмунда Фрейда Фото: Соцсети

Нагадаємо, Кейт Мосс повторила знамениту фотосесію для журналу Vogue через 28 років.