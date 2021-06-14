BVLGARI показала самую дорогую и роскошную коллекцию украшений и часов

Стоимость коллекции превышает 100 миллионов евро, а на создание некоторых украшений мастерам понадобилось до 2,5 тысяч часов.

Итальянская компания BVLGARI, производящая предметы роскоши и ювелирные украшения, представила коллекцию под названием Magnifica, в которую вошли 350 украшений и часов, стоимость 60 из которых превышает миллион евро. Представители бренда уже назвали эту коллекцию "самой драгоценной" в его 137-летней истории.

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Magnifica состоит из трех частей. Первая называется Magnificent Gems и посвящена крупным цветным камням. Вторая – Magnificent Hands и представляет собой украшения-трансформеры. Например, подвеска на колье с рубином и изумрудами легким движением руки может превратиться в элегантную брошь. Третья часть, Magnificent Muses, – это украшение, на которых римских мастеров вдохновили знаменитые женщины.

Главное что объединяет воедино все три части, – огромные камни, начиная от шпинели в 131.24 карата (четвертая по весу в мире и первая по качеству) и заканчивая кабошоном колумбийского изумруда весом в 93 карата, помещенного в пасть змея. Также в коллекции есть пять овальных турмалинов параиба огранки "кушон". Они являются одними из самых редких камней в мире, а их общий вес составляет около 500 карат.

Все украшения были созданы мастерами ювелирного дома вручную в лаборатории BVLGARI, которая находится в Риме. На создание некоторых из них ушло около 2500 часов работы.

Презентация коллекции прошла в Милане и стала первым крупнейшим мероприятием после пандемии. Среди гостей были жена Венсана Касселя Тина Кунаки, Жан-Кристоф Бабен, Ева Герцигова, Кьяра Ферраньи, Екатерина Дарма, Светлана Ходченкова, Анна Кливленд и другие.

Ранее мы писали о том, что BVLGARI представила сумки в виде головы змеи, а также часы, представляющие собой браслет в виде манжета, созданный из 4 тысяч бриллиантов и нескольких крупных драгоценных камней.