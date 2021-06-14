BVLGARI показала найдорожчу та розкішну колекцію прикрас і годинників

Вартість колекції перевищує 100 мільйонів євро, а на створення деяких прикрас майстрам знадобилося до 2,5 тисяч годин.

Італійська компанія BVLGARI, яка виробляє предмети розкоші та ювелірні прикраси, представила колекцію під назвою Magnifica, до якої увійшли 350 прикрас і годинників, вартість 60 з яких перевищує мільйон євро. Представники бренду вже назвали цю колекцію "найбільш дорогоцінною" в його 137-річній історії.

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Magnifica складається з трьох частин. Перша називається Magnificent Gems і присвячена великому кольоровому камінню. Друга — Magnificent Hands і являє собою прикраси-трансформери. Наприклад, підвіска на кольє з рубіном і смарагдами легким рухом руки може перетворитися на елегантну брошку. Третя частина, Magnificent Muses, — це прикраса, на яких римських майстрів надихнули знамениті жінки.

Головне що обʼєднує воєдино всі три частини, — величезні камені, починаючи від шпінелі в 131.24 карати (четверта за вагою в світі та перша за якістю) і закінчуючи кабошоном колумбійського смарагду вагою 93 карати, який міститься в пащу змія. Також у колекції є пʼять овальних турмалінів Параїба огранювання "кушон". Вони є одними з найбільш рідкісних каменів у світі, а їхня загальна вага становить приблизно 500 карат.

Усі прикраси були створені майстрами ювелірного дому власноруч у лабораторії BVLGARI, яка знаходиться в Римі. На створення деяких із них пішло приблизно 2 500 годин роботи.

Презентація колекції пройшла в Мілані та стала першим найбільшим заходом після пандемії. Серед гостей були дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі, Жан-Крістоф Бабен, Єва Герцигова, Кьяра Феррані, Катерина Дарма, Світлана Ходченкова, Анна Клівленд та інші.

Раніше ми писали про те, що BVLGARI представила сумки у вигляді голови змії, а також годинник, що являє собою браслет у вигляді манжета, утворений з 4 тисяч діамантів і декількох великих дорогоцінних каменів.