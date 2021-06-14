Светлана Лобода впервые прокомментировала разрыв со своим продюсером

Артистка не собирается полностью разрывать отношения Нателлой.

Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram впервые высказалась по поводу скандала вокруг ее продюсера Нателлы Крапивиной, разгоревшегося на прошлой неделе, а также прекращения сотрудничества.

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По ее словам, все, что произошло, повлияло на нее и ее команду.

"Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима.При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – говорится в публикации.

Она подчеркнула, что благодарна Крапивиной за 11 лет сотрудничества:

"Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда".

Кроме этого, артистка сказала, что теперь за ее концерты будут отвечать две компании, а что касается поиска человека на место Крапивиной, то Лобода ответила категорично:

"В моей жизни продюсеров больше не будет".

Напомним, о разрыве со Светланой Нателла сообщила вечером 8 июня. Причиной послужил комментарий Крапивиной в Сети после премии МУЗ-ТВ, которую она назвала "цирком уродов", а потом последовала перепалка с Филиппом Киркоровым. Теперь уже бывший продюсер Лободы отреагировала на появление артиста на красной дорожке премии в белоснежном костюме вместе со своим подопечным Давидом Манукяном на свадебном кабриолете в окружении десятка полуголых мужчин с розами в руках. Весь вечер Киркоров не отходил от Давы, обнимал его и признавался ему в любви.

"Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала в Сети Нателла, вызвав гнев как самого Киркорова, так и пользователей. Позже она заявила, что не гордится своим комментарием, но он был адресован бесталанным артистам, которых Филипп регулярно привлекает в свою жизнь.