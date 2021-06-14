Світлана Лобода вперше прокоментувала розрив зі своєю продюсеркою

Артистка не збирається повністю розривати стосунки з Нателлою.

Співачка Світлана Лобода на своїй сторінці в Instagram вперше висловилася з приводу скандалу навколо її продюсерки Нателлою Крапівіною, що розгорівся минулого тижня, а також припинення співпраці.

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За її словами, все, що сталося, вплинуло на неї та її команду.

"Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателли, і вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому, я залишаю за кожним право робити помилки, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона жалкує про події. А я шкодую про рішення Нателли піти з проекту, але з повагою приймаю її", — йдеться в публікації.

Вона підкреслила, що вдячна Крапівіній за 11 років співпраці:

"Я вдячна Нателлі за все, що було за ці роки, і я хочу сказати, що Вона була і залишається частиною моєї сімʼї. І так буде завжди".

Крім цього, артистка сказала, що тепер за її концерти будуть відповідати дві компанії, а що стосується пошуку людини на місце Крапівіної, то Лобода відповіла категорично:

"У моєму житті продюсерів більше не буде".

Нагадаємо, про розрив зі Світланою Нателла повідомила увечері 8 червня. Причиною слугував коментар Крапівіної в мережі після премії МУЗ-ТВ, яку вона назвала "цирком виродків", а потім сталася перепалка з Філіпом Кіркоровим. Тепер уже колишня продюсерка Лободи відреагувала на появу артиста на червоній доріжці премії в білосніжному костюмі разом зі своїм підопічним Давидом Манукяном на весільному кабріолеті в оточенні десятка мертвих чоловіків із трояндами в руках. Весь вечір Кіркоров не відходив від Дави, хапав його та зізнавався йому в любові.

"Паноптикум у чистому вигляді. Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики", — написала в сережі Нателла, викликавши гнів як власне Кіркорова, так і користувачів. Пізніше вона заявила, що не пишається своїм коментарем, але він був адресований нещасним артистам, яких Філіп регулярно привертає в своє життя.