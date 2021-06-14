Мел Си из Spice Girls случайно обнаружила, что ее вещи продают на eBay

"Перчинка" из знаменитой британской группы Spice Girls случайно наткнулась на аукцион eBay, где продавались ее личные вещи из ею же арендованного склада

47-летняя певица Мелани Чисхолм, более известная, как Мел Си, или Sporty Spice (Спортивная Перчинка) из Spice Girls внезапно обнаружила, что неизвестный продает ее же вещи на онлайн-аукционе eBay. Тогда как все эти вещи должны были храниться на арендованном ею складе в Суиндоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Памятные вещи "перчинки", такие как ее сценические костюмы, диски, фотографии с другими девушками из группы и видеозаписи, были выставлены на торги за весьма символические суммы: цена стартовала с 99 пенсов.

[ + – ] Вещи певицы, оказавшиеся на аукционе

Когда члены ее команды стали выяснять, что произошло, то обнаружилось, что владелец склада посчитал, что он "заброшен", так как плата за аренду не поступала несколько месяцев. Потому раритетные вещи и оказались на распродаже.

Впрочем, ситуацию удалось разрешить мирно и к Мел Си вернулись все ее вещи.

[ + – ] Группа Sporty Spice

Напомним, группа Spice Girls была образована в 1994 году. 8 июля 1996 года Spice Girls выпустили дебютный сингл Wannabe, а через некоторое время состоялась премьера одноименного дебютного видеоклипа. Сингл мгновенно стал хитом, а песня ставилась в ротацию 502 раза в неделю.

Группа существовала до 2001 года, и хоть о распаде официально объявлено не было, все участницы занимались собственными проектами. Несколько раз они собирались для мировых туров. Также они вместе выступили в 2012 году на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне.