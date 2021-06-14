Мел Сі зі Spice Girls випадково дізналася, що її речі продають на eBay
"Перчинка" зі знаменитої британської групи Spice Girls випадково натрапила на аукціон eBay, де продавалися її особисті речі з нею ж орендованого складу.
47-річна співачка Мелані Чісхолм, більш відома, як Мел Сі, чи Sporty Spice (Спортивна Перчинка) зі Spice Girls раптово дізналася, що невідомий продає її ж речі на онлайн-аукціоні eBay. Тоді як всі ці речі повинні були зберігатися на орендованому нею складі в Свіндоні. Про це пише Daily Mail.
Памʼятні речі "Перчинки", такі як її сценічні костюми, диски, фотографії з іншими дівчатами з групи і відеозаписи, були виставлені на торги за вельми символічні суми: ціна стартувала з 99 пенсів.
Коли члени її команди почали зʼясовувати, що сталося, то виявилося, що власник складу вважав, що він "покинутий", оскільки плата за оренду не надходила кілька місяців. Тому раритетні речі й опинилися на розпродажі.
Утім, ситуацію вдалося вирішити мирно і Мел Сі повернули всі її речі.
Нагадаємо, група Spice Girls була створена в 1994 році. 8 липня 1996 року Spice Girls випустили дебютний сингл Wannabe, а через деякий час відбулася премʼєра однойменного дебютного відеокліпу. Сингл миттєво став хітом, а пісня ставилася в ротацію 502 рази на тиждень.
Група існувала до 2001 року, і хоч про розпад офіційно оголошено не було, всі учасниці займалися власними проектами. Кілька разів вони збиралися для світових турів. Також вони разом виступили в 2012 році на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Лондоні.