Мел Сі зі Spice Girls випадково дізналася, що її речі продають на eBay

"Перчинка" зі знаменитої британської групи Spice Girls випадково натрапила на аукціон eBay, де продавалися її особисті речі з нею ж орендованого складу.

47-річна співачка Мелані Чісхолм, більш відома, як Мел Сі, чи Sporty Spice (Спортивна Перчинка) зі Spice Girls раптово дізналася, що невідомий продає її ж речі на онлайн-аукціоні eBay. Тоді як всі ці речі повинні були зберігатися на орендованому нею складі в Свіндоні. Про це пише Daily Mail.

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Памʼятні речі "Перчинки", такі як її сценічні костюми, диски, фотографії з іншими дівчатами з групи і відеозаписи, були виставлені на торги за вельми символічні суми: ціна стартувала з 99 пенсів.

[ + – ] Речі співачки, що опинилися на аукціоні

Коли члени її команди почали зʼясовувати, що сталося, то виявилося, що власник складу вважав, що він "покинутий", оскільки плата за оренду не надходила кілька місяців. Тому раритетні речі й опинилися на розпродажі.

Утім, ситуацію вдалося вирішити мирно і Мел Сі повернули всі її речі.

[ + – ] Група Spice Girls

Нагадаємо, група Spice Girls була створена в 1994 році. 8 липня 1996 року Spice Girls випустили дебютний сингл Wannabe, а через деякий час відбулася премʼєра однойменного дебютного відеокліпу. Сингл миттєво став хітом, а пісня ставилася в ротацію 502 рази на тиждень.

Група існувала до 2001 року, і хоч про розпад офіційно оголошено не було, всі учасниці займалися власними проектами. Кілька разів вони збиралися для світових турів. Також вони разом виступили в 2012 році на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Лондоні.