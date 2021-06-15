Американка заказала убийство мужа в рассрочку, внеся залог в 100 долларов

По информации полиции, женщина не первый раз пыталась избавиться от супруга. Однако сын подозреваемой уверен, что его мать "подставляют".

44-летняя Клаудия Каррион решила избавиться от опостылевшего мужа, заказав его убийство, однако, поскольку не имела необходимой суммы, чтобы заплатить киллеру, решила выплатить деньги в рассрочку, сообщает Law and Crime.

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По информации ресурса, женщине предъявили обвинение в в заговоре с целью заказного убийства после того, как стало известно о ее плане.

Полицейским Клаудия объяснила, что, нанимая киллера, она подробно описала ему, почему хочет покончить с супругом. Тот якобы жестоко обращался с ней и ее семьей, а также изменял ей с несколькими другими женщинами. Когда она изложила свою мотивацию, то внесла залог в размере $100, а всего же за ликвидацию мужа она согласилась заплатить $4000. Однако сославшись на то, что необходимой суммы у нее на данный момент нет, Каррион договорилась с потенциальным киллером о рассрочке, пообещав за 40 недель выплатить все деньги без процента.

Когда залог в виде пяти 20-долларовых купюр был внесен, женщину арестовали, поскольку «киллер» оказался полицейским, работавшим под прикрытием.

Во время разговора с правоохранителями Клаудия призналась, что ранее уже пыталась избавиться от ненавистного супруга. Первая попытка договориться с киллером не удалась. Полиция узнала о намерениях Каррион благодаря анонимному информатору. После этого один из копов выдал себя за относительно дешевого наемного убийцу, который затем явился к ней, чтобы обсудить план ликвидации мужа.

Сейчас женщина арестована и находится в тюрьме округа Лихай. Выйти она может под залог в полмиллиона долларов, но пока что не нашлось желающих внести такую сумму. 8 июля суд рассмотрит ее дело.

Окружная прокуратура до сих пор не отчиталась о том, планируется ли расследование предполагаемого насилия со стороны мужа. Полиция, однако, утверждает, что Каррион никогда не связывалась с ними по поводу каких-либо подобных обвинений. Ее сын Джошуа Каррион также сказал, что никогда не был свидетелем жестокого обращения. По его словам, его мать любит своего мужа и из-за этой любви привезла мужчину в Америку из Доминиканы.

[ + – ] Сын подозреваемой Джошуа Каррион не верит в то, в чем обвиняют его мать Фото: WFMZ

"Я чувствую, что ее подставляют. Она христианка, очень религиозная. Мы никогда не причиняем вреда. Вы знаете, мы все невиновны. У нас нет ни за что судимостей. Они всегда были счастливы, поэтому я не знаю ни о каком насилии", – рассказал Джошуа в интервью журналистам.

Согласно законам Пенсильвании, подстрекательство к убийству является преступлением той же степени и степени, что и наиболее серьезное преступление, на которое было совершено покушение или подстрекательство к нему". Поэтому в случае признания виновной Каррион может быть обвинена с той же строгостью, что и лицо, обвиненное в убийстве.

Тем временем в Украине мужчину заподозрили в убийстве 8-летнего мальчика, сына женщины, которая отвергла его ухаживания. Таким способом он решил отомстить ей за несговорчивость.