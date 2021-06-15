Американка замовила вбивство чоловіка в розстрочку, внісши заставу 100 доларів

За інформацією поліції, жінка не перший раз намагалася позбутися чоловіка. Однак син підозрюваної впевнений, що його мати "підставляють".

44-річна Клаудія Карріон вирішила позбутися обридлого чоловіка, замовивши його вбивство, проте, оскільки не мала необхідної суми, щоб заплатити кілеру, вирішила виплатити гроші в розстрочку, повідомляє Law and Crime.

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За інформацією ресурсу, жінці пред'явили звинувачення у змові з метою вбивства на замовлення після того, як стало відомо про її план.

Поліцейським Клаудія пояснила, що, наймаючи кілера, вона детально описала йому, чому хоче покінчити з чоловіком. Той нібито жорстоко поводився з нею і її сім'єю, а також зраджував їй з декількома іншими жінками. Коли вона виклала свою мотивацію, то внесла заставу розміром $100, а всього ж за ліквідацію чоловіка вона погодилася заплатити $4000. Однак пославшись на те, що необхідної суми у неї на даний момент немає, Карріон домовилася з потенційним кілером про розстрочення, пообіцявши за 40 тижнів виплатити всі гроші без відсотка.

Коли застава у вигляді п'яти 20-доларових купюр була внесена, жінку заарештували, оскільки «кілер» виявився поліцейським, які працювали під прикриттям.

Під час розмови з правоохоронцями Клаудія зізналася, що раніше вже намагалася позбутися ненависного чоловіка. Перша спроба домовитися з кілером не вдалася. Поліція дізналася про наміри Карріон завдяки анонімному інформатору. Після цього один з копів видав себе за відносно дешевого найманого вбивцю, який потім з'явився до неї, щоб обговорити план ліквідації чоловіка.

Зараз жінка арештована і знаходиться у в'язниці округу Ліхай. Вийти вона може під заставу пів мільйона доларів, але поки що не знайшлося охочих внести таку суму. 8 липня суд розгляне її справу.

Окружна прокуратура досі не відзвітувала про те, чи планується розслідування імовірного насильства з боку чоловіка. Поліція, проте, стверджує, що Карріон ніколи не зв'язувалася з ними з приводу будь-яких подібних звинувачень. Її син Джошуа Карріон також сказав, що ніколи не був свідком жорстокого поводження. За його словами, його мати любить свого чоловіка і через цю любов привезла чоловіка в Америку з Домінікани.

[ + – ] Син підозрюваної Джошуа Карріон не вірить в те, у чому звинувачують його матір Фото: WFMZ

"Я відчуваю, що її підставляють. Вона християнка, дуже релігійна. Ми ніколи не завдаємо шкоди. Ви знаєте, ми всі невинні. У нас немає ні за що судимостей. Вони завжди були щасливі, тому я не знаю ні про яке насильство", — розповів Джошуа в інтерв'ю журналістам.

Відповідно до законів Пенсільванії, підбурювання до вбивства є злочином того ж ступеня, що і найбільш серйозний злочин, скоєння замаху або підбурювання до нього". Тому у випадку визнання винною Карріон може бути звинувачена з тієї ж строгістю, що і особа, обвинувачена у вбивстві.

Тим часом в Україні чоловіка запідозрили у вбивстві 8-річного хлопчика, сина жінки, яка відкинула його залицяння. Таким способом він вирішив помститися їй за незговірливість.