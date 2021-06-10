Задушил голыми руками: ухажера матери задержали за убийство 8-летнего мальчика в Покрове

Подозреваемый решил отомстить ребенку женщины, отказавшей в интиме, предполагают в полиции.

В Покрове Днепропетровской области мужчину заподозрили в убийстве 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого нашли накануне. Подробности 10 июня раскрыла пресс-служба Департамента уголовного розыска национальной полиции.

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По версии правоохранителей, 32-летний ухажер обиделся на мать мальчика из-за того, что она отказала в интимной близости во время застолья. Спустя некоторое время подозреваемый заманил Ибрагима в заброшенное здание неподалеку от дома семейства, где задушил голыми руками, а затем сбросил тело в заброшенный канализационный коллектор.

Как сообщает Департамент уголовного розыска, мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве ребенка, кроме того следователи при поддержке прокуратуры подали в суд ходатайства о его аресте. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства трагедии и собирать доказательства.

Ранее появилась информация, что пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в Покрове. 6 июня мать Ибрагима Оглы сообщила о пропаже, хотя он не появлялся дома уже четыре дня. Правоохранители два дня искали ребенка, и только 8 июня кинолог с немецкой овчаркой Бильт прошли по следу и обнаружили труп под кучей мусора в канализационном коллекторе.

Соседи рассказали, что 33-летняя мать Ибрагима злоупотребляла алкоголем, часто устраивала дома застолья и плохо следила за ребенком. В пьяных компаниях часто происходили драки, местные регулярно вызывали полицию.

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